µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾»³Àé½Õ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡£¤¢¤ÎÊý¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¡Ä¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬8Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3Æü¤ËÇÙ±ê¤Ë¤è¤ê89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢ºÇ½é¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¤À¤Ê¡£¤¢¤ÎÊý¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¸½¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÂçÃ«¡ÊæÆÊ¿¡Ë¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÇON¤òÈ´¤¯¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤ì¤Ð¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£