½ë¤¤µ¨Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡Ø¸¤¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Ù4¤Ä¡¡½Å¾É²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï
½ë¤¤µ¨Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¸¤¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ
1.Ç®Ãæ¾É
½ë¤¤µ¨Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¸¤¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ç¤¹¤Í¡£¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤È¿Í´Ö¤È¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ë10¡î°Ê¾å¤âº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤¬´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Î½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ë¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¤¤Ï¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÂçÎÌ¤Î´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¤²½Ç®¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¾å¾º¤·¤¿ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¼Æâ¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤¬¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÎäË¼¤ò¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤ª»¶Êâ¤ä±¿Æ°¤Î¸å¤Ï¡¢ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿ÎÃ¤·¤¤¼¼Æâ¤ÇµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼¾ÅÙ¤Ï60¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½ü¼¾µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¤Ï¡¢¸¤¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î½é´ü¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤ºÎäË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï22¡î¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¼¾ÅÙ¤Ï40¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë´ÉÍý¤·¡¢°¦¸¤¤ÎÇ¯Îð¡¦·ò¹¯¾õÂÖ¡¦¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Ä´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.ÈéÉæÉÂ
½ë¤¤µ¨Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¸¤¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ï¡¢ÈéÉæÉÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈéÉæ¤¬¾ø¤ì¡¢¸¤¤ÎÈéÉæ¤Ë¾ïºß¤¹¤ë¶Ý¤¬²á¾ê¤ËÈË¿£¤·¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢áÚ¤ß¤òÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢¸¤¤¬¼«¤é°ú¤ÃÁß¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈéÉæ¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤¿¤¦¤¨¤Ë½ý¤¬¤Ç¤¡¢°²½¤¹¤ë¤ÈÃ¦ÌÓ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¸¤¤ÎÈéÉæ¤Î¾ïºß¶Ý¤ÎÈË¿£¤Ï¥Ë¥ª¥¤¡ÊÂÎ½¡Ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ÛÍÍ¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÈéÉæ¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.ÓÒÅÇ¤È²¼Î¡
½ë¤¤µ¨Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¸¤¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ï¡¢ÓÒÅÇ¤È²¼Î¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ë¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤¬½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤¬¿©¤Ù»Ä¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Ë¤ÏÂÃ±Õ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ý¤¬²á¾êÈË¿£¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Ï2½µ´Ö～1¥«·îÄøÅÙ¤Ç¿©¤Ù¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎÌ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊÝ´É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤ÎÊÝ´É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£·ëÏª¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½ý¤à¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù»Ä¤·¤¿Ê¬¤Ï½èÊ¬¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£ÓÒÅÇ¤È²¼Î¡¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¿å¤Ï¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÓÒÅÇ¤È²¼Î¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.ÎäË¼ÉÂ
½ë¤¤µ¨Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¸¤¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ï¡¢ÎäË¼ÉÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤ÎÇ®Ãæ¾É¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÎäË¼¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©»ô¤¤¼ç¤¬½ë¤¬¤ê¤Ç¡¢¾ï¤ËÎäË¼¤Î²¹ÅÙ¤òÄã¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îä¤¨¤¿¼¼Æâ¤Ç¤Ð¤«¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³°µ¤¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¤¤¬ÎÃ¤·¤¤¼¼Æâ¤È³°µ¤²¹¤Ë¶á¤¤¼¼Æâ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÏ²¼¤Ê¤É¡Ë¤È¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤·¡¢ÂÎ²¹Ä´À°¤ò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
½ë¤¤µ¨Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¸¤¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò4¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾É ÈéÉæÉÂ ÓÒÅÇ¤È²¼Î¡ ÎäË¼ÉÂ
¤È¤¯¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ï¸¤¤ÎÌ¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¤Î¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤Î´ÉÍý¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¤Î¤ª»¶Êâ¤ÏÄ«¤Î°ìÈÖ²¹ÅÙ¤ÎÄã¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤ÏÃÏÌÌ¤¬Ç®¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¤¤¬Æùµå¤ò²Ð½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¡¢Äí¤ÇÍ·¤Ö¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ÈµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)