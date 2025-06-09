ÃÓÅÄ¾®»ö·ï¡¢Âç¶µÂç¤¬¹ÖµÁ¡¡Ì¤Íè¤Î¶µ°÷¡¢¶µ·±³Ø¤ó¤Ç
¡¡Âçºå¶µ°éÂçÉÕÂ°ÃÓÅÄ¾®¡ÊÃÓÅÄ»Ô¡Ë¤Ç2001Ç¯6·î¤Ëµ¯¤¤¿¹»Æâ»ùÆ¸»¦½ý»ö·ï¤«¤é24Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¶µÂç¤Ï9Æü¡¢¶µ°÷¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¬»ö·ï¤ò³Ø¤Ó¡¢¶µ·±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¤¿¤á¤Î¹ÖµÁ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜÇð¸¶»Ô¤ÈÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¤ÎÎ¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç·×Ìó2300¿Í¤¬¼õ¹Ö¡£Çð¸¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹ÖµÁ¤ÎËÁÆ¬¤Ë³ØÀ¸¤é¤¬1Ê¬´ÖÌÛ¤È¤¦¡£¾åÅÄÍµÈþ½Ú¶µ¼ø¤¬»ö·ï¤Î³µÍ×¤òÀâÌÀ¤·¡¢µßÌ¿¹Ö½¬¤ä³Ø¹»°ÂÁ´¤Î¹ÖµÁ¤Ê¤É¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢»ö·ï¤Î°äÂ²¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë3Ç¯À¸¤Î¹â»³¿ðµª¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¹ÖµÁ¸å¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤òÍÂ¤«¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¶µ·±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£