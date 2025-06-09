¤â¤â¥¯¥íº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¡4Ç¯Á°¤Ë±¦Ëö¾¿À´éÌÌ¿À·ÐËãáã¡Ö¿²¤ë¤ÎÂ¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡´éÌÌ¹üÀÞ¤Î¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¤Ë½õ¸À
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡Ê28¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£±¦Ëö¾¿À´éÌÌ¿À·ÐËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¾ÅÝ¤·¤Æ´éÌÌ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¡Ö»ä¤âÁ°¡¢´éÌÌËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¿²¤ë¤Î¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£È¹¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯µÙ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï21Ç¯7·î23Æü¤Ë¡¢±¦Ëö¾¿À´éÌÌ¿À·ÐËãáã¤ÇÆþ±¡¡£Íâ·î2Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¡£