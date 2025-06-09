¥É¥ë±ß£±£´£´¡¥£²£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£´£²£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£´£´¡¥£²£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£´£²£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ï¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ¤ò144.24¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾®Éý¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤ÏºÆ¤Ó1.1420Âæ¤Ø¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï°ì»þ164.75¥ì¥Ù¥ë¤ÈËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¹â¤ÎÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÊÆÃæ³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï²¿Éû¼óÁê¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¡¢¥°¥ê¥¢»á¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ê¤ÉÊÆÃæËÇ°×¤ÎºÆ³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¸µ¤Î»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤ÏÀè½µËö¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥É¥ë¹â¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´À°¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡144.23¡¡EUR/USD¡¡1.1425¡¡EUR/JPY¡¡164.79
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ï¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ¤ò144.24¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾®Éý¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤ÏºÆ¤Ó1.1420Âæ¤Ø¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï°ì»þ164.75¥ì¥Ù¥ë¤ÈËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¹â¤ÎÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÊÆÃæ³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï²¿Éû¼óÁê¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¡¢¥°¥ê¥¢»á¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ê¤ÉÊÆÃæËÇ°×¤ÎºÆ³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¸µ¤Î»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤ÏÀè½µËö¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥É¥ë¹â¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´À°¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡144.23¡¡EUR/USD¡¡1.1425¡¡EUR/JPY¡¡164.79