¹¨¾»¿©ÎÈ¸¦µæ½ê¤è¤ê¡ÖÄÒÊª¤ÎÁÇ¡×»ö¶È¤ò¾ù¼õ¡ª¸üÀ¸»º¶È

厚生産業は、2025年5月1日付で、株式会社宏昌食糧研究所より、「漬物の素」に関する事業を譲り受けました。

厚生産業

厚生産業は、2025年5月1日付で、株式会社宏昌食糧研究所より、「漬物の素」に関する事業を譲り受けた。

【日本の食文化を次世代へ―――地域産業の活性化も視野に】

厚生産業は「発酵食品の素晴らしさ」と「手作りの楽しさ」を広めることを企業理念に掲げ、米こうじや漬物の素など、日本の伝統発酵食品の普及・発展に取り組んでいます。

この事業譲受は、地方発の食文化ブランドとしての厚生産業の存在感をさらに高めるとともに、地域の農業・産業活性化にも寄与する取り組みです。

発酵出前授業の風景

【出荷開始は6月16日から、第一弾は「熟成みりん粕」など】

第一弾として「熟成みりん粕」などの粕商品4品を引き継ぎ、6月から販売。

宏昌食糧研究所の主要取引先である静岡県、愛知県のJA直売所、グリーンセンター、Aコープ店を中心に販売を開始します。

また全国に販売ルートがある厚生産業の強みを生かして、全国での販売展開を見据えます。

これから全盛期を迎える「うり」や「きゅうり」などの夏野菜から「大根」「人参」「かぶ」など定番野菜、「魚」や「肉」まで幅広く活用できます。

伝統製法ならではの芳醇な香りと旨みが広がる粕漬けを楽しめます。

粕漬け商品4品

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宏昌食糧研究所より「漬物の素」事業を譲受!厚生産業 appeared first on Dtimes.