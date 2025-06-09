¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¹¹Ç¯´ü¡©¡×¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÈÉáÄÌ¤Î´À¤Î¡È¸«Ê¬¤±Êý¡É¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
¤À¤é¤À¤é¤È´é¤Î´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤--¡£¾ø¤·½ë¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿6·î¡¢¼ó¤äÇØÃæ¤Ë¤Þ¤ÇÎ®¤ìÍî¤Á¤ëÂì¤Î¤è¤¦¤Ê´À¤ò¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¹¹Ç¯´ü¤Î¡È¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö²Æ¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£½ë¤¯¤Æ´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢ÎäË¼¤Î¤¤¤¤¿¼¼Æâ¤ÈÆüº¹¤·¤Î¶¯¤¤²°³°¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¹¹Ç¯´ü¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¼«Î§¿À·Ð¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÉØ¿Í²Ê¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÀ®¾ë¾¾Â¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Î¾¾Â¼·½»ÒÀèÀ¸¤À¡£¡È¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡É¤È¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¤Î¤Ü¤»¡¢¤Û¤Æ¤ê¡¢È¯´À¤Ê¤É¤¬ÆÍÇ¡µ¯¤³¤ë¡£¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÏÂÎ²¹Ä´À°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ë¤¤¤È¤¤Ï·ì´É¤ò³«¤¤¤ÆÇ®¤òÆ¨¤¬¤·¡¢´¨¤¤¤È¤¤Ï¼ý½Ì¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´À°¤¬Íð¤ì¡¢µÞ¤Ë·ì´É¤¬³«¤¯¤È¤¤¤¦ÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¤È¯´À¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ë¤Ç¤À¤é¤À¤é¤È´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÈÄÌ¾ï¤ÎÈ¯´À¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÆÍÁ³¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤´À¤ò¤«¤¡¢5Ê¬°ÊÆâ¤Ç¼ý¤Þ¤ë
¡ÖÆÍÁ³¡¢¥«¡¼¤Ã¤È¤Î¤Ü¤»¤¿¤ê¡¢Éþ¤¬Ç¨¤ì¤ë¤Û¤É´À¤¬¿á¤½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â´é¤ä¶»¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¾åÈ¾¿È¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¼¡Âè¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ð¾È¤ê¤Ë¡ÖÇ®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë´µ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬--¡£
¡ÖÇ®¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤²½Ç®¤ÇÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æµ¯¤³¤ëÄÌ¾ï¤ÎÈ¯´À¤È¤Ï¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬°ã¤¤¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³°¤Îµ¤²¹¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Åß¾ì¤Ç¤â¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±½ë¤¯´¶¤¸¤Æ´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¤Í¡×
¾¾Â¼ÀèÀ¸¤Î¹¹Ç¯´ü³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë´µ¼Ô¤â¡¢µÞ¤Ê¾É¾õ¤Ëº¤¤ë½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Ç»¡Ãæ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¤«¤é¥Ü¥È¥Ü¥È´À¤¬¿á¤½Ð¤Æ¡¢¤·¤º¤¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âËË¤òÎ®¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÂçÎÌ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿ôÊ¬´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë´À¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤ËµÞ¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾ï¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬1Æü¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤ë¿Í¤«¤é¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¿ô¥«·î¤Ë1²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¤Èº¹¤âÂç¤¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¾É¾õ¤¬É½¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¾É¾õ¤Î¸½¤ìÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¸Ä¿Íº¹¤âÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤Æ¤ê¤ò·Ú¤¯¼«³Ð¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤ÈÃåÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤Þ¤ì¤Ë10Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¯½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï2¡Á5Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¹¹Ç¯´ü¤Î½÷À¤Î6³äÄøÅÙ¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¾É¾õ¤Î½Å¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤ÆÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤ÉþÁõ¤äÂ®´¥¥·¥ã¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£´À¿¡¤¥·¡¼¥È¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¥°¥Ã¥º¤äÎä´¶¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤è¤¦¤À¡£½ë¤¤²Æ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¥°¥Ã¥º¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÍÁ³¤Î¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤â¹²¤Æ¤º¡¢¾å¼ê¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡£