●最寄り駅から自宅までスムーズに移動

ヴァル研究所は6月6日に、iOS版アプリ「駅すぱあと for iPhone」において、NearMeが運行する「ミッドナイトシャトル」との連携を開始した。今回の連携では、「駅すぱあと for iPhone」の終電後検索機能において、新たに「ミッドナイトシャトル」予約サイトへの遷移ボタンが追加されている。「ミッドナイトシャトル」は、ニアミーがJTOS(ジェイトス)各社の保有エリア沿線で実証運行を行っている、終電終了後の「シェア乗り」を活用した移動サービス。

今回の「駅すぱあと for iPhone」と「ミッドナイトシャトル」の連携開始によって、終電後検索を利用する際に、検索結果に「ミッドナイトシャトル」対象路線が含まれている場合、結果一覧画面の「予約制シェア乗りサービスで帰る」というカテゴリー内に、「ミッドナイトシャトル」の予約サイトへ直接アクセス可能なボタンが表示される。この連携を通じて、「駅すぱあと for iPhone」ユーザーの移動手段の選択肢が広がり、ユーザビリティを向上するとともに、「ミッドナイトシャトル」の認知拡大を図る。また、その日の電車の運行が終わってしまった上にタクシーの供給が足りていない時間帯でも、鉄道の最寄り駅から自宅までのスムーズな移動の実現を支援する。「ミッドナイトシャトル」の実証運行第1弾となる「ミッドナイトSシャトル」は、終電後となる25時に池袋線西武南口を発車して、西武池袋線沿いに小手指駅付近までの範囲で運行している。第2弾の「ミッドナイトシャトル三鷹」は、24時よりJR三鷹駅から西方向および南方向のエリアの範囲で利用できる。対象となる「駅すぱあと for iPhone」のバージョンはv.3.59.0以降。遷移ボタンが表示される対象路線は、「ミッドナイトSシャトル」が西武鉄道 池袋線 池袋駅〜飯能駅、「ミッドナイトシャトル三鷹」がJR東日本 中央線快速 東京駅〜高尾駅。「駅すぱあと for iPhone」のダウンロード(App Store)=https://itunes.apple.com/jp/app/id463431091