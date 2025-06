大分県日出町にある「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」の期間限定イベントとして、アイスクリーム× “しゅわしゅわ”をテーマにした「Harmonyland Ice Cream Summer」を開催!

炭酸やクリームソーダをイメージした、涼しさがはじけるスペシャルなイベントが実施されます☆

サンリオキャラクターパークハーモニーランド「Harmonyland Ice Cream Summer(ハーモニーランドアイスクリームサマー)」2025

開催期間:2025年7月4日(金)〜9月3日(水)

テーマ:

ハーモニーランドに「Ice Cream Summer」がパワーアップして帰ってきた!2025年のテーマはアイスクリーム×しゅわしゅわ!

しゅわしゅわなハーモニーランドでひんやり夏を楽しもう!

2025年で3回目となるハーモニーランドの夏イベント「Harmonyland Ice Cream Summer(ハーモニーランドアイスクリームサマー)」

アイスクリーム× “しゅわしゅわ”をテーマに、炭酸やクリームソーダをイメージした、涼しさがはじけるスペシャルなイベントが実施されます。

期間中は、アイスクリームショップの店員さん風のコスチュームを着たキャラクターが登場する夏季限定のパレード「Iceful Parade(アイスフルパレード)」を上演。

水やバブルを大噴射するウォーターショー「BASYA BASHA(バシャバシャ)」では、2025年はキティキャッスル前でバブルが発射される仕掛けが追加されるなど、2024年以上に涼しい夏が体験できます。

そのほか、限定クリアボトルをゲットできるかもしれない「Iceful★BINGO!」や、アイスクリームショップ風のフロートに乗ったキャラクターたちが登場する「Iceful グリーティング」の実施など、夏の暑さを吹き飛ばす爽やかなイベントが盛りだくさん。

また、同じく7月4日にオープン予定の屋内型のグリーティング施設「CHARACTER GREETING FUNSTUDIO(キャラクターグリーティングファンスタジオ)」では、アイスフルパレードに登場するキャラクターとの「アイスクリームサマースペシャルグリーティング」も開催。

さらに期間限定のグッズや12種類のアイスクリーム、超トッピングソフトなども登場するほか、暑い夏にぴったりなグッズも販売されます☆

期間限定パレード「Iceful Parade」

上映時間:13:00〜 (※夜間営業日は17:45〜の2回)

上映場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ・ディアダニエル・シナモロール・ポムポムプリン・クロミ・マイメロディ

2024年と同様、ハーモニービレッジでは期間限定パレード「Iceful Parade」を上演。

アイスクリームショップ店員さん風のコスチュームを着た「ハローキティ」や「ディアダニエル」「シナモロール」たちが登場します。

“キャラクター×アイス”のカラフルな演出も必見です☆

参加アイテム:アイスバルーン(シール付き)

価格:各990円(税込)

種類:全6種

参加アイテムのアイスバルーンはシール付きで展開。

キャラクターごとに柄のカラーも異なるデザインに注目です。

「BASYA BASHA」ウォーターショー

上映時間:11:45〜、14:30〜(2回上演)

上映場所:ハーモニーパーク

出演キャラクター:クロミ・ぐでたま・シナモロール・ポムポムプリン ※映像のみ

2025年も暑い夏にぴったりな迫力満点なウォーターショーは、1日に2回開催されます。

ウォーターショーでは、音楽に合わせて、水が大噴射!

2025年は、キティキャッスル前でバブルが発射される仕掛けもあり、“しゅわしゅわ”で涼しい夏が体験できます。

Iceful グリーティング

時間:16:00〜

開催場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:バッドばつ丸・リトルツインスターズ・ぼんぼんりぼん・ウィッシュミーメル・ウサハナ・みるくなどのうち4キャラクター

ステージ上で夏のハーモニーランドを盛り上げる「Iceful グリーティング」

今年もバッドばつ丸やリトルツインスターズなど多数のキャラクターたちが、アイスクリームショップをイメージしたフロートにのって登場。

※出演キャラクターはホームページを確認ください

※キャラクターの横に並んで写真撮影はできません

※詳細は必ずホームページを確認ください

CHARACTER GREETING FUN STUDIO「スペシャルグリーティング」

開催時間:10:30〜、16:00〜

開催場所:新グリーティングアトラクション「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」内

出演キャラクター:ハローキティ・ディアダニエル・シナモロール・ポムポムプリン・クロミ・マイメロディ

「Iceful Parade」に登場したキャラクターたちに直接会えるスペシャルなグリーティング「アイスクリームサマースペシャルグリーティング」を、7月4日に新たにオープンするグリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」内にて実施。

期間限定パレードで登場するコスチュームを着たキャラクターたちとグリーティングができます。

特別な思い出になること間違いなしのグリーティングです☆

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

ビンゴゲーム「Iceful★BINGO」

料金:1,000円(税込)

※1会計につき購入制限あり

参加賞:ミニタオル(全7種類・ランダム)

開催時間:11:00〜

開催場所:プラザステージ

出演キャラクター:クロミ・ディアダニエル・マイスウィートピアノなどのうち1キャラクター

※出演キャラクターはホームページを確認ください

アトラクションエリアにあるプラザステージで、アイスクリームをテーマにしたビンゴゲーム「Iceful★BINGO」を開催。

「Iceful★BINGO」では、イベント限定デザインの「クリアボトル」全3種類のうちいずれかひとつがあたるアイスフル賞も登場します。

参加賞として、ミニタオル全7種類からいずれか1枚がランダムでもらえます。

「Harmonyland Ice Cream Summer」オリジナルグッズ

イベント期間中、「Harmonyland Ice Cream Summer」のオリジナルグッズを販売。

来場記念にもぴったりなグッズの一部を紹介していきます☆

オイルインチャーム

価格:各1,320円(税込)

種類:全11種

キャラクターパーツとキラキラのラメが入った「オイルインチャーム」

アイクリームの形をしたチャームとロゴチャームがセットになっています。

ランチトート

価格:2,750円(税込)

種類:全1種

お弁当箱とペットボトルがすっぽり入るランチトート。

アイスクリームを持つ「ハローキティ」や「ディアダニエル」たちの集合アートが使用されています。

チャーム付きシャープペンシル

価格:各880円(税込)

種類:全11種

存在感あるチャームがセットになったシャープペンシル。

アイスクリームショップ店員さん風のコスチュームを身に纏った「キキ&ララ」や「バッドばつ丸」など全11種が展開されます。

ぬいぐるみ

価格:各4,950円(税込)

種類:全6種

限定コスチュームを着た「ハローキティ」たちのぬいぐるみ。

約280mmの大きめサイズなので、ディスプレイにもぴったりです。

「Harmonyland Ice Cream Summer」オリジナルフード

「Harmonyland Ice Cream Summer」をイメージしたオリジナルメニューも販売予定。

サンリオキャラクターのモチーフを取り入れた、夏にぴったりな涼しさを感じるメニューが多数登場します。

スタッフおすすめアイス

価格:各800円(税込)

種類:全12種

キャラクターのカチューシャモチーフが印象的な「スタッフおすすめアイス」

キャラクターごとに使用されているアイスクリームのフレーバーが異なるのもポイントです。

スペシャルアイス

価格:各1,000円(税込)

種類:キュートMIX、クールMIX

6つのフレーバーが楽しめる「スペシャルアイス」

トッピングされたクラッシュストロベリーがアクセントになっています。

カラフルレモネード

価格:各500円(税込)

種類:全5種

“しゅわしゅわ”なレモネードをベースにした「カラフルレモネード」

好きなペンシロップで色付けができます。

アイスクリーム× “しゅわしゅわ”をテーマにした、ひんやりとした夏が楽しめるスペシャルイベント。

サンリオキャラクターパークハーモニーランドにて2025年7月4日より開催される「Harmonyland Ice Cream Summer」の紹介でした☆

