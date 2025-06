サウジアラビアのビッグクラブの勢いが止まらない。



『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、アル・ヒラルは現在スポルティングに所属するスウェーデン代表FWヴィクトル・ギョケレシュをはじめ、複数のビッグネームの獲得に乗り出しているという。



26歳にして得点能力が開花し、今では欧州中が注目するストライカーへと成長したスウェーデン代表FWギョケレシュ。今季はリーグ戦33試合で39ゴール7アシスト、UEFAチャンピオンズリーグでは8試合で6ゴール1アシストと圧巻の活躍。今夏の移籍市場ではステップアップが確実視されており、去就が注目されていた。





Viktor Gyokeres has already scored 16 league goals for Sporting CP this season pic.twitter.com/aZxKSKEopC