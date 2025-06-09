10·î¤Î²¬»³»ÔÄ¹Áª¤Ë¸½¿¦¡¦Âç¿¹²íÉ×»ÔÄ¹¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¡¡2013Ç¯¤Ë½éÅöÁª¡¢4´üÌÜÌÜ»Ø¤¹
²¬»³»Ô¡¿Âç¿¹²íÉ× »ÔÄ¹
¡¡2025Ç¯10·î¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¡¢¸½¿¦¤ÎÂç¿¹²íÉ×»ÔÄ¹¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³»Ô¡¿Âç¿¹²íÉ× »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¿®Ç¤¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ú¤Â³¤Íè´ü¤â»ÔÀ¯¤òÃ´Åö¤·¡¢»ÔÌ±Ã¯¤â¤¬¡Ø¸Ø¤ì¤ë¤Þ¤Á¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡9Æü¤Ë³«²ñ¤·¤¿6·îÄêÎã²¬»³»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢4´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·Î©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß71ºÐ¤ÎÂç¿¹¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤Ë²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Â³¤¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤äÊ¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·ÅÔ»Ô¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³»Ô¡¿Âç¿¹²íÉ× »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ4´üÌÜÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ï2025Ç¯9·î21Æü¤Ë¹ð¼¨¡¢10·î5Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Î©¸õÊä¤ÎÉ½ÌÀ¤ÏÂç¿¹»ÔÄ¹¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£