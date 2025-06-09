　日本サッカー協会(JFA)は9日、10日に市立吹田サッカースタジアムで日本代表と対戦するインドネシア代表の来日メンバーを発表した。

　インドネシアは元オランダ代表FWのパトリック・クライファート氏が3月からチームを指揮し、AFCプレーオフへの出場が決定済み。日本は首位でのW杯ストレートインが決まっている中でのアジア最終予選最終戦となる。

　今回の来日メンバーには今季のセリエAで35試合に出場したDFジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)や、セレッソ大阪でもプレーしたDFジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)といった選手が名を連ねている。

　以下、来日メンバー

■監督

パトリック・クライファート氏

■選手

▽GK

エミル・アウデロ(パレルモ/イタリア)

マールテン・パエス(FCダラス/アメリカ)

ナデオ・アルガウィナータ(ボルネオFC)

レザ・アリア(PSMマカッサル)

エルナンド・アリ(プルセバヤ・スラバヤ)

▽DF

ジョルディ・アマト(ジョホール・ダルル・タジム/マレーシア)

ケビン・ディクス(コペンハーゲン/デンマーク)

カルフィン・フェルドンク(NECナイメヘン/オランダ)

ヤコブ・サユリ(マルット・ユナイテッド)

ヤンス・サユリ(マルット・ユナイテッド)

シェイン・パティナマ(無所属)

アスナウィ・マンクアラム(ポートFC/タイ)

ディーン・ジェームズ(ゴー・アヘッド・イーグルス/オランダ)

ジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)

ミーズ・ヒルガース(トゥエンテ/オランダ)

リズキー・リド(ペルシジャ・ジャカルタ)

アルハン(バンコク・ユナイテッド/タイ)

ネイサン・ジョー・アオン(スウォンジー/イングランド)

ジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)

▽MF

ジェイ・ペルぺシー(ロンメル/ベルギー)

トム・ハイェ(無所属)

リッキー・カンブアヤ(デワ・ユナイテッド)

イバル・ジェナー(ユトレヒト/オランダ)

マルセリノ・フェルディナン(オックスフォード/イングランド)

▽FW

ステファノ・リリパリー(ボルネオFC)

オレ・ロメニー(オックスフォード/イングランド)

エギ・マウラナ・フィクリ(デワ・ユナイテッド)

ベッカム・プトラ(プルシブ・バンドン)

ラマダーン・サナンタ(プルシス・ソロ)

ラファエル・ストライク(無所属)