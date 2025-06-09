インドネシア代表の来日メンバーが発表!! 監督はオランダの名ストライカー、セリエA主力ら欧州組12人
日本サッカー協会(JFA)は9日、10日に市立吹田サッカースタジアムで日本代表と対戦するインドネシア代表の来日メンバーを発表した。
インドネシアは元オランダ代表FWのパトリック・クライファート氏が3月からチームを指揮し、AFCプレーオフへの出場が決定済み。日本は首位でのW杯ストレートインが決まっている中でのアジア最終予選最終戦となる。
今回の来日メンバーには今季のセリエAで35試合に出場したDFジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)や、セレッソ大阪でもプレーしたDFジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)といった選手が名を連ねている。
以下、来日メンバー
■監督
パトリック・クライファート氏
■選手
▽GK
エミル・アウデロ(パレルモ/イタリア)
マールテン・パエス(FCダラス/アメリカ)
ナデオ・アルガウィナータ(ボルネオFC)
レザ・アリア(PSMマカッサル)
エルナンド・アリ(プルセバヤ・スラバヤ)
▽DF
ジョルディ・アマト(ジョホール・ダルル・タジム/マレーシア)
ケビン・ディクス(コペンハーゲン/デンマーク)
カルフィン・フェルドンク(NECナイメヘン/オランダ)
ヤコブ・サユリ(マルット・ユナイテッド)
ヤンス・サユリ(マルット・ユナイテッド)
シェイン・パティナマ(無所属)
アスナウィ・マンクアラム(ポートFC/タイ)
ディーン・ジェームズ(ゴー・アヘッド・イーグルス/オランダ)
ジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)
ミーズ・ヒルガース(トゥエンテ/オランダ)
リズキー・リド(ペルシジャ・ジャカルタ)
アルハン(バンコク・ユナイテッド/タイ)
ネイサン・ジョー・アオン(スウォンジー/イングランド)
ジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)
▽MF
ジェイ・ペルぺシー(ロンメル/ベルギー)
トム・ハイェ(無所属)
リッキー・カンブアヤ(デワ・ユナイテッド)
イバル・ジェナー(ユトレヒト/オランダ)
マルセリノ・フェルディナン(オックスフォード/イングランド)
▽FW
ステファノ・リリパリー(ボルネオFC)
オレ・ロメニー(オックスフォード/イングランド)
エギ・マウラナ・フィクリ(デワ・ユナイテッド)
ベッカム・プトラ(プルシブ・バンドン)
ラマダーン・サナンタ(プルシス・ソロ)
ラファエル・ストライク(無所属)
インドネシアは元オランダ代表FWのパトリック・クライファート氏が3月からチームを指揮し、AFCプレーオフへの出場が決定済み。日本は首位でのW杯ストレートインが決まっている中でのアジア最終予選最終戦となる。
今回の来日メンバーには今季のセリエAで35試合に出場したDFジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)や、セレッソ大阪でもプレーしたDFジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)といった選手が名を連ねている。
■監督
パトリック・クライファート氏
■選手
▽GK
エミル・アウデロ(パレルモ/イタリア)
マールテン・パエス(FCダラス/アメリカ)
ナデオ・アルガウィナータ(ボルネオFC)
レザ・アリア(PSMマカッサル)
エルナンド・アリ(プルセバヤ・スラバヤ)
▽DF
ジョルディ・アマト(ジョホール・ダルル・タジム/マレーシア)
ケビン・ディクス(コペンハーゲン/デンマーク)
カルフィン・フェルドンク(NECナイメヘン/オランダ)
ヤコブ・サユリ(マルット・ユナイテッド)
ヤンス・サユリ(マルット・ユナイテッド)
シェイン・パティナマ(無所属)
アスナウィ・マンクアラム(ポートFC/タイ)
ディーン・ジェームズ(ゴー・アヘッド・イーグルス/オランダ)
ジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)
ミーズ・ヒルガース(トゥエンテ/オランダ)
リズキー・リド(ペルシジャ・ジャカルタ)
アルハン(バンコク・ユナイテッド/タイ)
ネイサン・ジョー・アオン(スウォンジー/イングランド)
ジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)
▽MF
ジェイ・ペルぺシー(ロンメル/ベルギー)
トム・ハイェ(無所属)
リッキー・カンブアヤ(デワ・ユナイテッド)
イバル・ジェナー(ユトレヒト/オランダ)
マルセリノ・フェルディナン(オックスフォード/イングランド)
▽FW
ステファノ・リリパリー(ボルネオFC)
オレ・ロメニー(オックスフォード/イングランド)
エギ・マウラナ・フィクリ(デワ・ユナイテッド)
ベッカム・プトラ(プルシブ・バンドン)
ラマダーン・サナンタ(プルシス・ソロ)
ラファエル・ストライク(無所属)