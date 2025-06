CYNHNが、2025年11月1日(土)に恵比寿ザ・ガーデンホールでのワンマンライブを開催する。 発表が行なわれたのは6月8日(日)に開催された東京・キネマ倶楽部でのライブ上にて。結成から8周年を迎えたCYNHNとしてはワンマン過去最大キャパの会場となり、バンドセットでのパフォーマンスを予定している。 また、開催日である11月1日はCYNHNのデビュー日。公演タイトルもこれにならい<CYNHN ONE MAN LIVE 2025 November First -111>と名付けられた。 なお、CYNHNは9月にはミームトーキョーとの2マンライブ、韓国・ソウルでの公演も控えている。 プレイリスト情報 <CYNHN 8th Anniversary LIVE Octablue>2025年6月8日(日)@東京キネマ倶楽部セットリスト公開中URL:cynhn.lnk.to/Octablue_setlist ライブ情報 <CYNHN ONE MAN LIVE 2025 November First -111>2025年11月1日(土)東京・恵比寿ザ・ガーデンホール 【FC先行抽選】 6/8(日)21:00〜6/30(月)23:59【先行抽選】 7/4(金)20:00〜8/4(月)23:59【二次先行抽選】 8/8(金)20:00〜9/8(月)23:59https://cynhn.com/contents/942182 <#DSPMLIVE EXTRA>2025年9月7日(日)東京・渋谷WWW X出演:CYNHN/ミームトーキョー リリース情報 3rdフルアルバム『INVERSIOИ』2025年4月16日発売https://cynhn.lnk.to/INVERSIONTECI-1836 / 定価:\3,000(税抜価格 \2,727) 関連リンク ◆CYNHN オフィシャルサイト◆CYNHN オフィシャルX◆CYNHN オフィシャルInstagram◆CYNHN オフィシャルYouTube◆CYNHN オフィシャルTikTok◆CYNHN レーベルサイト

