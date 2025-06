日韓混合ポップロックバンドCROWN HEADが6月6日、東京・代官山Space Oddにて初のショーケースライブ<SECRET SHOWCASE Climbing>を開催した。デビューからわずか3ヵ月、フォロワー数40万人を有しているなど急速に注目を集める彼らの今とこれからを詰め込んだ一夜のオフィシャルレポートをお届けしたい。 ライブの幕開けを飾ったのは、テレビ朝日系新ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』のオープニングテーマにしてメジャーデビュー曲「Hidden」。シリアスでドラマティックな楽曲に、会場全体が一気に引き込まれていく。続けて、TikTokを中心にSNS総再生数が100万再生を超える「Cheese」。 エッジの効いたビートと中毒性のあるメロディがフロアを揺らした。 中盤はアコースティック編成に切り替え、メンバーの表現力の幅を感じさせるパートへ。「HOME」「恋人になった日」などカバー楽曲も交えて、観客との距離をぐっと縮めた。バンドが持つダイナミックな一面とはまた異なる、親密で温かな空気感に包まれたセクションは彼らの人間味にあふれ、その魅力がより色濃く伝わる時間となった。 終盤には、2ndデジタルシングル「鬼灯 (ほおずき)」リリースをサプライズ発表。同楽曲が7月クール・フジテレビB8stationにて放送の新アニメ『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』のオープニングテーマに起用されることも明らかとなった。 そしてラストは、Moto(Vo)がメンバーへの想いを綴った「Climbing」。ライブタイトルに冠されたこの楽曲は、これから音楽の道を登り続けることへの決意を刻んだ1曲でもある。未来への覚悟と希望を込めた感動的なフィナーレとなった。 結成からわずか3ヶ月でメジャーデビュー、連続タイアップを獲得。そんな奇跡のような道のりも、実力に裏打ちされたパフォーマンスによって必然へと変えていくCROWN HEADが放つ熱が確かに観客の胸を打った夜だった。 CROWN HEADは8月9日、代官山Space Oddにて2ndワンマンライブ<Red Riot>の開催が決定しているほか、6月29日には横浜ReNy betaで開催されるFMヨコハマ主催イベント<Coming Up Next! Fm yokohama Early Summer Live>へ出演する。 ■ショーケースライブ<SECRET SHOWCASE Climbing>2024年6月6日(金)@東京・代官山Space Odd セットリスト01_Hidden02_Therapist03_Cheese04_ブルーシンドローム05_アコースティックパート ※全4〜5曲06_HOME ※カバー07_恋人になった日 ※カバー ほか08_鬼灯09_ベル10_Climbing ■1stデジタルシングル「Hidden」2025年5月20日配信開始配信リンク:https://crownhead.lnk.to/hiddenID▶橋本環奈主演 テレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』オープニングテーマ放送情報:テレビ朝日 毎週火曜 午後9時〜9時54分公式HP:https://www.tv-asahi.co.jp/ameku-takao/ ■<2nd ONEMAN LIVE「Red Riot」>2025年8月9日(土) 東京・代官山Space Oddopen18:30 / start19:00▼チケットスタンディング ¥3,000(税込)https://eplus.jp/CROWNHEAD/ ■<Coming Up Next! FM yokohama […]

