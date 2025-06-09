¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡×Âè2ÃÆ¤ÏËÌ³¤Æ»! ´õ¾¯¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¤ä¥á¥í¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¡¢ÌîºÚ¥»¥Ã¥È¤Ê¤ÉÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï6·î10Æü¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡×Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤´ÅöÃÏ¥Õ¥¡¥ß¥ÞÂè2ÃÆ¡ÖËÌ³¤Æ»¡×
ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò½¸¤á¤ë¤´ÅöÃÏ¥Õ¥¡¥ß¥ÞÂè2ÃÆ¤Ï¡¢Î¹¹ÔÀè¤äÊª»ºÅ¸¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎËÌ³¤Æ»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«ÀÄ²Ì¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ(JAÁ´ÇÀ)¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃ´Åö¼Ô¤¬¸·Áª¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃ´Åö¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ö²ÅÊ¡Æ²¥¥Ã¥Á¥ó ¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÀã¤ó¤³¥×¥ê¥ó¡×(70g¡ß6¸Ä 6,333±ß)
°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²ÅÊ¡Æ²¥¥Ã¥Á¥ó ¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÀã¤ó¤³¥×¥ê¥ó¡×(70g¡ß6¸Ä 6,333±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¸üÂôÉôÄ®¤ÇºÎ¤ì¤¿´õ¾¯¤Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡ÖÀã²½¾Ñ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥ó¤Ç¡¢Âè32²óËÌ³¤Æ»²Ã¹©¿©ÉÊ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÖºÇ¹â¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò2²óÎ¢¤´¤·¤·¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJA¤Õ¤é¤Î ÉÙÎÉÌî¥á¥í¥ó¡×(½¨ÉÊÌó2kg¡ß1¶Ì 5,533±ß)
¡ÖJA¤Õ¤é¤Î ÉÙÎÉÌî¥á¥í¥ó¡×(½¨ÉÊÌó2kg¡ß1¶Ì 5,533±ß)¤Ï¡¢²ÌÆù¤ÏÀÖÆù·Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æù¼Á´¶¤¬ÆÃÄ¹¡£ÉÙÎÉÌîËßÃÏ¼þÊÕ¤Î¿å¤Ï¤±¤Î¤è¤¤ÅÚÃÏ¤òÃæ¿´¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢ËßÃÏÆÃÍ¤Î´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤ê¡¢´ÅÌ£¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥ó¡£
¡Ö¥È¥ï¡¦¥ô¥§¡¼¥ë ¤¯¤í¤Þ¤Ä¤Ê¤¤¿Íµ¤¥Á¡¼¥º4¼ï¥»¥Ã¥È¡×(6,645±ß)
¡Ö¥È¥ï¡¦¥ô¥§¡¼¥ë ¤¯¤í¤Þ¤Ä¤Ê¤¤¿Íµ¤¥Á¡¼¥º4¼ï¥»¥Ã¥È¡×(6,645±ß)¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º(¥¥å¡¼¥Ö¥«¥Ã¥È)Ìó50g¡ß1¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÌó100g¡ß1¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥ºÌó90g¡ß1¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥ºÌó120g¡ß1¤Î¥»¥Ã¥È¡£¹õ¾¾ÆâÄ®¤äËÌ³¤Æ»»º¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûJAÁ´ÇÀ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ö¤¯¤ë¤ë¤ÎÅÎ ¤ª¤Þ¤«¤»ÌîºÚ¥»¥Ã¥È¡×(7,199±ß)
¡Ö¤¯¤ë¤ë¤ÎÅÎ ¤ª¤Þ¤«¤»ÌîºÚ¥»¥Ã¥È¡×(7,199±ß)¤Ï¡¢¥Û¥¯¥ì¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¯¤ë¤ë¤ÎÅÎ¡×ÇÀÃÜ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿½Ü¤ÎÌîºÚ¤Î¥»¥Ã¥È¡£¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ò10ÉÊ¡Á12ÉÊÎäÂ¢ÊØ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖËÌ¤ÎÄÒµû4¼ïµÍ¹ç¤»¡×(5,866±ß)
¡ÖËÌ¤ÎÄÒµû4¼ïµÍ¹ç¤»¡×(5,866±ß)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤Ç40Ç¯°Ê¾åÄÒµûÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºî¤ëÄÒµû¤ÎµÍ¹ç¤»¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤µ¤±±ö¹íÄÒ¡¦¤µ¤±¤Í¤®Ì£Á¹ÄÒ¤±¡¦½õ½¡¤À¤é±ö¹íÄÒ ³ÆÌó80g¡ß2¡¢¿¿¤Û¤Ã¤±¤Í¤®¤ß¤½ÄÒÌó60g¡ß3¤È¤Ê¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Îµû¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç»Å¾å¤²¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤À4¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤´ÅöÃÏ¥Õ¥¡¥ß¥ÞÂè2ÃÆ¡ÖËÌ³¤Æ»¡×
ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò½¸¤á¤ë¤´ÅöÃÏ¥Õ¥¡¥ß¥ÞÂè2ÃÆ¤Ï¡¢Î¹¹ÔÀè¤äÊª»ºÅ¸¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎËÌ³¤Æ»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«ÀÄ²Ì¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ(JAÁ´ÇÀ)¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃ´Åö¼Ô¤¬¸·Áª¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃ´Åö¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á
°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²ÅÊ¡Æ²¥¥Ã¥Á¥ó ¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÀã¤ó¤³¥×¥ê¥ó¡×(70g¡ß6¸Ä 6,333±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¸üÂôÉôÄ®¤ÇºÎ¤ì¤¿´õ¾¯¤Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡ÖÀã²½¾Ñ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥ó¤Ç¡¢Âè32²óËÌ³¤Æ»²Ã¹©¿©ÉÊ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÖºÇ¹â¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò2²óÎ¢¤´¤·¤·¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJA¤Õ¤é¤Î ÉÙÎÉÌî¥á¥í¥ó¡×(½¨ÉÊÌó2kg¡ß1¶Ì 5,533±ß)
¡ÖJA¤Õ¤é¤Î ÉÙÎÉÌî¥á¥í¥ó¡×(½¨ÉÊÌó2kg¡ß1¶Ì 5,533±ß)¤Ï¡¢²ÌÆù¤ÏÀÖÆù·Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æù¼Á´¶¤¬ÆÃÄ¹¡£ÉÙÎÉÌîËßÃÏ¼þÊÕ¤Î¿å¤Ï¤±¤Î¤è¤¤ÅÚÃÏ¤òÃæ¿´¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢ËßÃÏÆÃÍ¤Î´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤ê¡¢´ÅÌ£¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥ó¡£
¡Ö¥È¥ï¡¦¥ô¥§¡¼¥ë ¤¯¤í¤Þ¤Ä¤Ê¤¤¿Íµ¤¥Á¡¼¥º4¼ï¥»¥Ã¥È¡×(6,645±ß)
¡Ö¥È¥ï¡¦¥ô¥§¡¼¥ë ¤¯¤í¤Þ¤Ä¤Ê¤¤¿Íµ¤¥Á¡¼¥º4¼ï¥»¥Ã¥È¡×(6,645±ß)¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º(¥¥å¡¼¥Ö¥«¥Ã¥È)Ìó50g¡ß1¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÌó100g¡ß1¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥ºÌó90g¡ß1¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥ºÌó120g¡ß1¤Î¥»¥Ã¥È¡£¹õ¾¾ÆâÄ®¤äËÌ³¤Æ»»º¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûJAÁ´ÇÀ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ö¤¯¤ë¤ë¤ÎÅÎ ¤ª¤Þ¤«¤»ÌîºÚ¥»¥Ã¥È¡×(7,199±ß)
¡Ö¤¯¤ë¤ë¤ÎÅÎ ¤ª¤Þ¤«¤»ÌîºÚ¥»¥Ã¥È¡×(7,199±ß)¤Ï¡¢¥Û¥¯¥ì¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¯¤ë¤ë¤ÎÅÎ¡×ÇÀÃÜ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿½Ü¤ÎÌîºÚ¤Î¥»¥Ã¥È¡£¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ò10ÉÊ¡Á12ÉÊÎäÂ¢ÊØ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖËÌ¤ÎÄÒµû4¼ïµÍ¹ç¤»¡×(5,866±ß)
¡ÖËÌ¤ÎÄÒµû4¼ïµÍ¹ç¤»¡×(5,866±ß)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤Ç40Ç¯°Ê¾åÄÒµûÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºî¤ëÄÒµû¤ÎµÍ¹ç¤»¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤µ¤±±ö¹íÄÒ¡¦¤µ¤±¤Í¤®Ì£Á¹ÄÒ¤±¡¦½õ½¡¤À¤é±ö¹íÄÒ ³ÆÌó80g¡ß2¡¢¿¿¤Û¤Ã¤±¤Í¤®¤ß¤½ÄÒÌó60g¡ß3¤È¤Ê¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Îµû¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç»Å¾å¤²¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤À4¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£