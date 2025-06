“魔の7年”迎えたITZY、チェリョンがJYPとの再契約についてコメント「良い知らせをお届けしたい」

ガールズグループITZYが再契約について言及した。

ITZYは6月9日午後、ソウル・松坡(ソンパ)区・新川(シンチョン)洞に位置するソフィテルアンバサダーソウルホテル&サービスレジデンスのグランドボールルームで、新ミニアルバム『Girls Will Be Girls』のリリース記念記者会見を開催した。

同日18時に配信開始となる『Girls Will Be Girls』は、互いの味方であるメンバー同士や、ITZYとMIDZY(ITZYファン)の、より強固になった絆が込められているという。表題曲の『Girls Will Be Girls』をはじめ、『Kiss & Tell』『Locked N Loaded』『Promise』『Walk』の全5曲が収録されている。

ITZYは2019年2月に“TWICEの妹分グループ”として華々しくデビュー。数々のヒット曲を生み出し、世界のK-POP人気を牽引するグループの一つへと成長した。

だが現在、初の契約終了のタイミングとなる「魔の7年」を迎えただけに、再契約への関心が高まっている。

(写真提供=OSEN)チェリョン

(写真提供=OSEN)ITZY

去就についてチェリョンは、「私たちはデビュー7年目を迎え、再契約について話し合う時期になりました。現在、事務所と調整中です」と語り、「良い知らせをお届けできるように頑張ります」と率直にコメントした。