¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡×Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡¡Ö¥Ü¥¯¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×´é¿¿¤ÃÀÖ¤Ë
»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈó¾ï¼±¤Ë¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤µ¤ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼3¿ÍÁÈ¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯6·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÀÐ¸¶¤¬¥Ð¥ì¥¨¸ø±é¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¥¨´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤â¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹â¶¶¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤
¡Ö¥Ü¥¯¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤ÎÊý¤¬¥»¥ê¥Õ¸À¤¦¤È......¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£¤É¤¦¤ä¤é¹â¶¶¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹âÅè¤âÄ¹Åè¤âÀÐ¸¶¤âÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡Á´ÉôÍÙ¤ê¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¡¢¹âÅè¤Ï¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤¬Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÍÙ¤ë¤·¤°¤µ¤ò¿¿»÷¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ê¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤·¤Æ¡Ë¡Ø²¦»Ò¡¢Íè¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Ù¤È¤«¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¡¢Ä¹Åè¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤ÏÍÙ¤ê¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤À¤±¤À¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡×¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ü¥¯¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¡¢¤â¤¦´é¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¡£
¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¹âÅè¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤»Â¿·¤À¤Í¡£¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¤Í¤¨¡¢¥Ð¥ì¥¨¤¬¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÙ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤À¤è¡×¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÏÌÌÇò¤¤¤è¡£¡Ø¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥ß¡¼¥¢¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤È¤«¡×¤È¤¹¤¹¤á¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼3¿ÍÁÈ¤«¤é¡Ö¤ª¤ª¡Á¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ï¤¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡×¤È¼«Ëý¤²¤Ë2²ó¤â¸À¤¦¡£3¿ÍÁÈ¤Ïº£ÅÙ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡Á¤Ã¡×¤È¶Ã¤¡¢Ä¹Åè¤Ï¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤¹¤´¤¤¤«¡©¡¡¥ª¥ì¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê´¶¤¸¤À¤Ê¡×¤È·ÁÀªµÕÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¡´Ø¸ý°ì´î¡Ë