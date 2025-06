東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の中国料理レストラン「花輭」で人気のオーダービュッフェ。

2025年6月2日(月)から8月31日(日)の期間は夏のメニューを提供中!

こだわりの蒸しスープや週末限定の豪華海鮮料理、定番人気の麻婆豆腐など、五感で楽しめる贅沢なメニューがそろいます。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「中国料理 花かん(かかん)」”美食家たちのマルシェ”ランチオーダーバイキング

開催期間:2025年6月2日(月)〜8月31日(日)

価格:

区分平日土日祝大人7,000円(税込)8,500円(税込)7〜12歳3,500円(税込)4,000円(税込)4〜6歳2,500円(税込)3,000円(税込)3歳以下無料

東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

その2階に店舗を構える「中国料理 花輭 (かかん)」では、ランチタイム限定で本格中国料理食べ放題のオーダーバイキングを提供中!

本格中華料理をタッチパネルから注文できます。

すべてのメニューはオーダー形式で提供され、いずれもお好きなだけ楽しむことが可能です(一部数量限定や提供制限のメニューを除く)。

前菜の盛り合わせ

季節の味わいを活かした前菜の盛り合わせ。

ブリとヒラマサをかけあわせたハイブリッド「ブリヒラ」のお刺身やコリコリとした食感のくらげの冷製、ジューシーなチャーシューもいただけます。

まずは前菜をいただきながら、どれをオーダーしようか悩む時間も楽しい!

オリジナル蒸しスープ(1人1回限り)

白きくらげ、ヤマブシダケ、干ししいたけ、キヌガサダケ、干し貝柱、国産鶏、なつめ、クコの実を使用した蒸しスープ。

約90分前から丁寧に蒸しあげることで、乾物の旨味を凝縮!

芳醇な香りと、深みがありながらも澄み切った味わいが楽しめます。

土日祝限定:オマール海老と帆立貝柱の大葉炒め カラスミをアクセントに(1人1回限り)

塩ベースで仕上げたオマール海老と帆立の炒め物。

さっぱりした大葉の香りに、カラスミのコクを加えることで豊かな味わいが楽しめます。

新鮮な帆立とオマール海老をさっと油に通し、

ソースを絡めて手早く仕上げたシンプルながら奥の深い一品。

魚貝の旨味と大葉の爽やかな香りが調和した、ぜひ食べていただきたいメニューです。

五香粉香る鶏もも肉の醤油煮

山椒、シナモン、八角、クローブ、オレンジをブレンドした出汁でじっくり蒸し煮に。

鶏もも肉の旨味が溶け込み、しっとりジューシーな食感に仕上げています。

海老のラズベリーマヨネーズ和え

フルーツマヨネーズ第2弾として登場するラズベリー風味の一品。

プリッとした大ぶりな海老と、ラズベリーの爽やかな酸味がよく合います。

甘味・酸味・色味のバランスを追求した、新感覚の中国料理です。

牛ほほ肉の醤油煮込み

オイスターソースベースの出汁で5時間じっくり蒸し煮にしたこだわりのメニュー。

お箸でほぐれるほどの柔らかさと深いコクが特長の肉料理です。

麻婆豆腐(石鍋仕上げ)

熱々の石鍋で提供される麻婆豆腐。

目の前で注がれるパフォーマンスと、立ち上がる香りと音が食欲をそそります。

鱧のスパイシーパン粉和え

丁寧に骨切りされた鱧を揚げ、スパイシーなパン粉をまとわせたメニュー。

柔らかな鱧とパン粉のカリカリとした食感の違いも楽しい!

カレー風味のスパイシー酢豚

カレー風味に仕上げた酢豚。

豊かな彩りとカレーの香りで、さらに食が進みます。

揚げ茄子の葱胡椒炒め

揚げ茄子に葱をたっぷり使ったソースを絡めたメニュー。

さっぱりとした味わいで箸休めにも。

プレミアム杏仁豆腐 薔薇の香り(1人1回限り)

甘味の強い「南杏」とコクのある「北杏」、2つの仁をブレンド。

絶妙なバランスで仕上げた香り高く濃厚な杏仁豆腐に、ほんのり薔薇が香る上品な一品です。

ノンアルコールカクテル「ノア・桃花」

価格:1,400円(税込) ※ブッフェメニューとは別に料金がかかります

桃の華やかな香りとライチの爽やかさを組み合わせたノンアルコールカクテル。

ゼリーの食感も楽しめる、見た目にも涼やかな一杯です。

食べ放題メニュー一覧(2024年6月〜8月)

このほかにもおすすめのメニューがいっぱい!

前菜搾菜の香菜添え(2名分)鴨胸肉の南高梅ソース(2名分)五香粉香る鶏もも肉の醤油煮(2名分)スープ中華風コーンスープ(1名分)点心海老蒸し餃子(2個)焼き韮餃子(1個)海老焼売(2個)揚げ春巻き(1本)小籠包(2個)海鮮類海老のラズベリーマヨネーズ和え(2名分)鱧のスパイシーパン粉和え(2名分)【おすすめ】紋甲イカと大葉の香り炒め(2名分)【おすすめ】白身魚のXO醤炒め(2名分)海老のチリソース(2名分)肉類カレー風味のスパイシー酢豚(2名分)【おすすめ】牛肉とオクラの豆鼓炒め(2名分)鶏肉と九条葱のシビレ炒め(2名分)牛ほほ肉の醤油煮込み(2名分)豚しゃぶの塩レモンソース(2名分)牛肉とニンニクの芽のオイスターソース炒め(2名分)野菜・豆腐類揚げ茄子の葱胡椒炒め(2名分)豆苗の塩味炒め(2名分)フレッシュトマトと卵の炒め(2名分)麻婆豆腐(2名分)苦瓜と中国ソーセージの卵炒め(2名分)蟹肉と豆腐の煮込み(2名分)麺 / 飯類とうもろこしと叉焼の炒飯(2名分)牛肉入り香港焼きそば(2名分)旨辛坦々麺(1名分)あっさり汁そば(1名分)小さいごはん(1名分)デザート揚げ胡麻団子(1名分)タピオカのココナツミルク(1名分)ライチプリン(1名分)

こだわりの広東料理を好きなだけいただけるランチタイム限定のオーダーバイキング。

浦安ブライトンホテル東京ベイの2F「中国料理 花かん(かかん)」にて、ランチタイム限定で提供されている”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキングの紹介でした☆

