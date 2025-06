歌手のMISIAが、5月28日に発売した約3年半ぶりの15thオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げ、全国11都市27公演で約20万人を動員したアリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』を完走した。6日から8日の東京・日本武道館3Days公演をもって、全日程が終了した。『THE TOUR OF MISIA』を冠したツアーの開催は約8年ぶり。MISIAのライブは『星空のライヴ』や『CANDLE NIGHT』など神秘的なロケーションでの“静のMISIA”を体感できるスタイルも定着しているが、『THE TOUR OF MISIA』はコンピューターサウンドや芸術的なライティングとともに“動のMISIA”を体感できる場として展開している。MISIAの圧倒的なパフォーマンスをもって繰り広げられる、まさにエンターテインメントの極みともいえる内容となっている。

今回はアルバム『LOVE NEVER DIES』を中心としたセットリストで構成され、タイトル曲「LOVE NEVER DIES」や新曲を披露。公演を重ねるごとに進化を続ける内容となり、ファイナルまで駆け抜けた。同公演の模様は、8月24日にU-NEXTで独占配信されることも決定している。さらに、スペシャルライブ『MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE -80th Year-』を、8月16日に長崎・稲佐山公園で開催することも発表された。戦後80年という節目の年にあたり、MISIAが故郷・長崎から愛と平和の祈りを込めて歌声を届ける。『MISIA CANDLE NIGHT』は、2012年に東日本大震災をきっかけにスタートしたライブシリーズ。“大切な人と、キャンドルに祈りを込めながら大切なことを見つめなおす”というテーマのもと、これまで山梨・河口湖ステラシアターや沖縄・中城城跡などで実施されてきた。■6月8日(日)東京・日本武道館公演 セットリストM01. フルール・ドゥ・ラ・パシオンM02. EscapeM03. CHANGE MY WORLDM04. ゆびきりげんまん(SEIKO ver.)M05. 愛をありがとうM06. オルフェンズの涙M07. Be KINDM08. 希望のうたM09. 明日へM10. DJ EMMA PLAYM11. LOVE NEVER DIESM12. Never gonna cry!M13. 忘れない日々M14. 逢いたくていまM15. EverythingM16. INTO THE LIGHTM17. 明日晴れるといいな<アンコール>M18. つつみ込むように・・・M19. Higher LoveM20. はんぶんこM21. アイノカタチ