¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡ªfitfit¡Ö¥Á¥å¡¼¥ë¡õ¥ì¡¼¥¹¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡×

fitfitは、2025年7月上旬に新作「チュール&レースバレエシューズ」を発売します。

fitfit「チュール&レースバレエシューズ」

カラー :ブラック、ホワイトパターン、レッド

サイズ :22.5cm〜25.0cm

アッパー素材:合成繊維・合成皮革

ヒール高 :3.0cm

靴幅 :3E

価格 :11,990円(税込)

発売日 :2025年7月上旬

取扱店舗 :同社直営57店舗、fitfitオフィシャルサイト、インターネット通販など

近年の猛暑や冷房対策、そして“おしゃれと快適さの両立”が求められる今、夏の足元に最適な一足が誕生しました。

シアー素材を使用した「チュール&レースバレエシューズ」は、通気性の良さと軽やかなデザインで、長時間履いてもムレにくく快適。

締め付け感なく足にやさしくフィットし、持ち運びにも便利な軽量設計のため、オフィスでの履き替えや旅行時のサブシューズとしても活躍します。

安定感のあるローヒールと華やかなデザインで、カジュアルからきれいめまで幅広くコーディネートが可能。

「冷房の効いた室内」「真夏の外出」「出張・旅行」など、オンオフを問わず“履きたくなる”理想の一足です。

特長

●足にやさしいフォルム

スクエアとラウンドの中間のような、柔らかい印象のつま先デザイン。

つま先をスマートに見せながらも親指部分には厚みをもたせ、幅もゆったり設計。

外反母趾にも配慮した足にやさしい仕様。

チュール&レースバレエシューズ(2)

●軽量×高機能アウトソール

軽量化を追求したEVAソールに、グリップ力と安定性を高める薄型ラバーを重ねた二層構造。

滑りにくく歩きやすいのが魅力のひとつ。

接地面の広いヒールで安定感を実現しており、コツコツ音を抑える消音リフトは、交換も可能な親切設計。

チュール&レースバレエシューズ(3)

●足をしっかり支えるインソール

中足骨と足裏のアーチを支える立体形状に、前滑りを防ぐノンスリップ合成皮革を採用。

前足部には抗菌防臭メッシュとクッションを搭載し、長時間の歩行も快適。

チュール&レースバレエシューズ(4)

●秋まで活躍するトレンドのシアー素材&メリージェーンデザイン

涼しげなチュール&レース素材で、暑さが残る秋口にも最適。

透け感のあるデザインながら、つま先・かかと・インソールの見えやすい部分には裏地をつけ、安心して着用できます。

ソックスやタイツと合わせての着用もおすすめで、シーズンが深まってからも楽しめるアイテムです。

メリージェーンのデザインは、ベルクロ仕様でフィット感を自由に調整可能。

ベルトの付け根にゴムを備え、ベルトを外さずとも着脱ができる設計に。

チュール&レースバレエシューズ(5)

■足にやさしいオリジナル設計

●親指を解放する木型

fitfitの靴の基本となる木型は、人間工学に基づき、センターラインを親指寄りに振ったオリジナルの「足なり設計」(下図の赤ラインと青ラインの比較を参照)。

普通の靴に比べてセンターラインが親指側に寄っており、これによって前足部を幅広にすることなく、親指がまっすぐ伸びるフォルムを実現しました。

親指を圧迫しないから、外反母趾の足でも楽に履けます。

あしなり設計(1)

●足本来の形に合わせ、高低差のあるつま先設計

オリジナルの木型で親指まわりにゆとりを生むと同時に、ソールの爪先部分の親指側を高く、小指側を低く設計することで、足指の自然なラインに沿ってぴったりフィット。

足本来の形に合わせた快適な履き心地を実現しました。

あしなり設計(2)

