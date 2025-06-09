ÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¶â²ô¡ÊÆ±»ÔÄó¶¡¡Ë

¡¡ÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ÔÆâ¤Î70ÂåÃËÀ­¤«¤éÌó3²¯3ÀéËü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô20¥­¥í¤ò´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë´óÂ£¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»Ô¤ÏÃËÀ­¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Î´Ä¶­À°È÷¤äËÉºÒÂÐºö¤ËÍ­¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤«¤éº£Ç¯2·î¡¢¾¾°æÀµ¹ä»ÔÄ¹°¸¤Æ¤Ë¼ê»æ¤ÇÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê¡¢3·î¤Ë½Å¤µ1¥­¥í¤Î¶â¤Î±ä¤ÙÈÄ20ËÜ¤Î´óÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶â²ô¤ÏÃËÀ­¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤­¤¿Êª¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÃËÀ­¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¤¬À¸³è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Îºù°æ»Ô¤ÎËÉºÒÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£