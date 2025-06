米カリフォルニア州アナハイムにある「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」が、1955年7月17日の開園から70周年を迎えることを記念し、日本独自企画のアルバム『カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年セレブレーション ミュージック・アルバム』が、7月18日に発売されることが決定した。本作は、70周年記念ソング「セレブレート・ハッピー」をはじめとする新規音源を多数収録。「セレブレート・ハッピー」は、ディズニーチャンネル出身で2025年にデビュー20周年を迎えるジョナス・ブラザーズが歌唱を担当。楽曲がCD化されるのは日本のみとなる。

ディズニーランド・パークのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」の壁面に投影される新たなプロジェクションショーの楽曲「タペストリー・オブ・ハピネス」や、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークで始まった新ショー「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!」の中で使用されている、R&Bグループ・ボーイズIIメンによる「レインボー・コネクション」、フィッツ(フィッツ・アンド・ザ・タントラムズ)による新曲「メイクス・ミー・ワナ・ムーブ」など、70周年に関連する新たな楽曲を収録。中でも、大人気パレード「ベター・トゥギャザー:ピクサーパル・セレブレーション!」や、東京ディズニーリゾートの花火「ディズニー・ライト・ザ・ナイト」でも使用され、日本のファンからも人気の高い「リブ・ザ・マジック」の世界初音源化&CD化が実現。全12曲を収録した本アルバムには、70周年記念衣装のミッキーマウスとミニーマウス、そして祝祭仕様の「眠れる森の美女の城」がデザインされた限定ジャケットを採用。本日(6月9日)より全国の各販売店にて予約受付がスタートした。また、店舗別特典として、共通のネックストラップ(幅広タイプ)のほか、Amazonではメガジャケット、セブンネットショッピングではアクリルキーホルダーが付属する。日本からも祝福を込めて発信される今回の記念盤は、ディズニーファンはもちろん、音楽ファンにも楽しめる内容となっている。■収録楽曲1. セレブレート・ハッピー performed byジョナス・ブラザーズ ※初CD化2. メイクス・ミー・ワナ・ムーブ performed by フィッツ、フィッツ・アンド・ザ・タントラムズ ※初CD化3. レインボー・コネクション performed by ボーイズIIメン ※初CD化4. グレイト・レインボー performed by スコット・ホーイング ※初CD化5. タペストリー・オブ・ハピネス ※初音源化6. イッツ・ワンダラス (「ワンダラス・ジャーニー」より)7. ベター・トゥギャザー(「ベター・トゥギャザー:ピクサーパル・セレブレーション!」より) ※初CD化8. スタート・ア・ウェイブ(「ワールド・オブ・カラー:ワン」より)9. スペシャル・スパイス (「ティアナのバイユー・アドベンチャー」より) ※初CD化10. ナッシング・キャン・ストップ・アス・ナウ (「ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ」より) ※初CD化11. マジック・ハプンズ(「マジック・ハプンズ」より)12. リブ・ザ・マジック (「ディズニーランド・フォーエバー」より) ※初音源化