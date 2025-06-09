²£ÉÍFC½ÂÃ«ÈôæÆ¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸
¡¡²£ÉÍFC¤Ï9Æü¡¢GK½ÂÃ«ÈôæÆ¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£Ä¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè2»Ò¤Î¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬Ìµ»ö»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Éã¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÂÃ«¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£Ä¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè2»Ò¤Î¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬Ìµ»ö»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Éã¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£