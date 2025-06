吉川広夏選手と年間契約選手として契約を締結！846YAJIRO

プロサーファーの吉川広夏選手とスポーツブランド846YAJIROは、2025年シーズンのスポーツネックレス年間契約指定選手として契約締結を発表。

プロサーファーの吉川広夏選手とスポーツブランド846YAJIROは、2025年シーズンのスポーツネックレス年間契約指定選手として契約締結を発表しました。

吉川選手は2012年からプロ活動をスタートし、現在は世界各地のWSLコンテストやシングルフィンロングボードのコンテストに出場しながら、国内のプロツアーにも参戦。

世界トップレベルの美しいノーズライディングに定評があり、今季は、LQSイベント第一弾となる「ラ・ウニオン・インターナショナル・プロ・ロングボード」で優勝、S.Leagueグランドファイナルで優勝、ISAロングボード世界大会では8位入賞を収めるなど、好成績を残している。

世界のトップで活躍する吉川選手がこだわる“本質的なボディケア”と“デザインの美しさ”の双方が叶う唯一無二のスポーツギア846YAJIRO DEEP BALANCERは、過酷な環境下で戦い抜くトップアスリートが求める〔急速な疲労回復〕をテーマに開発され、〔睡眠の質向上〕〔筋疲労の早期回復〕〔体感バランスの安定〕を現実化するだけでなく、アスリートの首元でキラリと輝く洗練されたデザインから、従来のスポーツネックレスとは全く別物と注目を集めている。

サーフィンは自然環境の過酷さもさることながら、海外大会が多くハードなスケジュールの中で、長時間海中で競技を行うため、体温が奪われ疲労が増幅しやすくなったり、体幹や脚の筋肉を使って波に乗ることで全身の筋肉疲労を引き起こしたりと身体への負荷も大きいスポーツ。

吉川選手は、わずかなコンディションの差がパフォーマンスの結果を大きく左右するサーフィンにおいて、重要とされる【疲労回復】【安定感】【瞬発力】などの繊細な感覚を感じ取り、日々のパフォーマンスに欠かせないリカバリーアイテムとして846YAJIRO DEEP BALANCERを愛用している。

今シーズンはWSLアジアランキング1位タイとなり、アジア代表としてワールドツアーに挑むことも決定している。

846YAJIROとの契約により、最高のコンディションで波に乗り世界のコンテストで吉川選手らしい美しいライディングを魅せる姿に期待したい。

