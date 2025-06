¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò6/1-6/30¤Ç³«ºÅÃæ¡ªÀ¶Ï»²È

清六家で、2025年6月1日〜6月30日の期間でチャーハンアンケートを実施します。

清六家で、2025年6月1日〜6月30日の期間でチャーハンアンケートを実施!

清六家について

<特長・こだわり>

茨城県内で直営店16店舗を構える、ラーメンチェーン。

赤・黒・金の3色でおなじみの「清六家」では、小商圏型の店舗展開を行っており、1店舗1店舗が地域に密着した店舗になるよう、店舗毎に様々な取り組みを実施しています。

どの店舗も、ホールからキッチンを見渡せるレイアウトになっており、客席から手元まで見ることができる透明性の高い店舗作りとなっています。

子供から大人、お爺ちゃんからお婆ちゃんまで、年代を問わず全ての方に美味しく食事をしていただけるよう、豚骨系のラーメンから昔ながらの中華そばまで幅広くのラーメンを用意しています。

また、清六家ではチャーハンにもこだわっており、芳醇な香りの鶏油を用い、専用の中華コンロの高火力で一気に調理しています。

「チャーハン検定」と称した、合格率30%の社内試験を合格した者のみが調理できるようにすることで品質を安定させることに成功しました。

チャーハンが美味しいラーメン屋さんと言われる程のクオリティで、隠れた人気商品となっています。

〈人気メニュー〉

・商品名 :特・清六家豚骨醤油

価格(税込):1,200円

特・清六家豚骨醤油

・商品名 :極み鶏

価格(税込):1,000円

極み鶏

・商品名 :濃厚味噌担々麺

価格(税込):1,050円

濃厚味噌担々麺

<清六家 店舗情報>

総本山 茨城県つくば市花畑2丁目12-7

筑波大学店 茨城県つくば市天久保3丁目4-8

北条店 茨城県つくば市北条5268-3

みらい平店 茨城県つくばみらい市陽光台1丁目4-5

守谷店 茨城県守谷市松前台1丁目3-1

つくばキュート店 茨城県つくば市吾妻1丁目6-1 キュートクレオスクエア3F

下妻店 茨城県下妻市長塚120-1

みどりの店 茨城県つくば市みどりの中央11-3 ウイングマルシェ101

守谷駅前店 茨城県守谷市中央2-16-7

坂東店 茨城県坂東市辺田字原新1104-4 ヨークタウン坂東F棟

江戸崎店 茨城県稲敷市佐倉3252-2

岩瀬店 茨城県桜川市西桜川2-15

真壁店 茨城県桜川市真壁町古城360

結城店 茨城県結城市鹿窪1357-3

イオンタウン水戸南店 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101 モール北1階

神立店 茨城県土浦市神立中央5丁目4-3

