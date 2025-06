6月に創業月を迎える「スシロー」が実施している、2025年一番の感謝の気持ちを込めた「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」

第2弾の目玉メニューとして「本鮪中とろ」が税込110円〜提供されます☆

スシロー「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」第2弾

イベント開始日:2025年6月11日(水)

開催店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では販売されません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していません

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

『年に一度の超恩返し!2025スシローの日』を開催しいる、回転すしチェーン「スシロー」

2025年6月11日より実施される第2弾の目玉メニューとして「本鮪中とろ」が税込み110円〜で楽しめます。

さらに、「みんなが選んだええやんネタ」として、スシローのバイヤーおすすめメニュー3品もラインナップ☆

本鮪中とろ

価格:110円(税込)〜

販売期間:2025年6月11日(水)〜6月17日(火)

販売予定総数:327万食 ※販売予定総数が完売次第終了

第2弾は、鮪の王様“本鮪”の中とろが税込110円〜登場!

本鮪は、鮪の中でも特に香りが高く、旨みが強いと言われており、中でも中とろは脂と赤身のバランスが良いことが特長です。

天然きんきの炙り

価格:360円(税込)〜

販売期間:2025年6月11日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:19万食 ※販売予定総数が完売次第終了

高級魚を炙ることで脂を引きたてる「天然きんきの炙り」

高級魚として取り扱われる「天然きんきの炙り」を、塩〆にして白身の旨みを引き出し、さらに皮目を炙ることで香ばしさを感じられる一皿に仕上げたメニューです。

青森産生サーモン食べ比べ

価格:260円(税込)〜

販売期間:2025年6月11日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:49万食 ※販売予定総数が完売次第終了

盛り合わせ内容:漬け・焦がし醤油(直火炙り)

一度も冷凍していない、鮮度の良い上質なサーモンを使用した「青森産生サーモン食べ比べ」

大自然の中で育てられた、一度も冷凍していない鮮度の良い上質なサーモンを漬けと炙りの食べ比べで楽しめます。

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがあります

真だらの天ぷらにぎり

価格:180円(税込)〜

販売期間:2025年6月11日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:29万食 ※販売予定総数が完売次第終了

北海道産天然真だらを店内揚げでサクッとした食感に仕上げた「真だらの天ぷらにぎり」

北海道で水揚げされた天然真だらを店内で揚げ、天ぷらにぎりとして提供されます。

第2弾には、目玉の「本鮪中とろ」をはじめ、バイヤーおすすめのおすし3種がラインナップ。

スシローの「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」第2弾は、2025年6月11日より開催です☆

※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※お持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

