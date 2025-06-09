Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÎÏ»¹Ã»³¡¦¿¹ÎÓ¿¢Êª±à¡Ö³Ø½¬¤Î¿¹¡×¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥³¡¼¥¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¿À¸Í»Ô¤Ï5·î31Æü¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥³¡¼¥¹¡ÖMountain Bike Forest KOBE ¡Á³Ø½¬¤Î¿¹¥È¥ì¥¤¥ë¡Á¡×½éµé¥³¡¼¥¹¤òÏ»¹Ã»³¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡ÖMountain Bike Forest KOBE ¡Á³Ø½¬¤Î¿¹¥È¥ì¥¤¥ë¡Á¡×½éµé¥³¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó
Æ±¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¿¢Êª±à¤Î¡Ö³Ø½¬¤Î¿¹¡×Æâ¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥³¡¼¥¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï½éµé¥³¡¼¥¹(425m)¤Ç¡¢¾åµé¤Þ¤Ç¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥¹Á´Ä¹¤ÏÌó2km¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¿Í¤Î¼ê¤¬Æþ¤ê¤¯¤«¤Ã¤¿»³ÎÓ¤ò¡¢¸µ¤¢¤ë¿¹ÎÓ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ä½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥¹Àß·×¤È¤·¤¿¡£
¿¹ÎÓ¿¢Êª±à¤Î¡Ö³Ø½¬¤Î¿¹¡×Æâ¤ËÀ°È÷
¥³¡¼¥¹ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï8»þ¡Á17»þ¤Þ¤Ç¡£ÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£½Õ¤ä½©¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯ÂÎ¸³²ñ¡¢¥³¡¼¥¹À°È÷¤ò°¦¹¥²È¤ä»ÔÌ±¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤¦À°È÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
»Ò¤É¤â¤ä½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥¹Àß·×
º£¸å¤Ï¡¢2025Ç¯½©º¢¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤òÍ½Äê¡£Ãæµé¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯½Õº¢¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë¡¢¾åµé¼Ô¸þ¤±¥³¡¼¥¹¤äÎý½¬¾ì¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¡ÖMountain Bike Forest KOBE ¡Á³Ø½¬¤Î¿¹¥È¥ì¥¤¥ë¡Á¡×½éµé¥³¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó
Æ±¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¿¢Êª±à¤Î¡Ö³Ø½¬¤Î¿¹¡×Æâ¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥³¡¼¥¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï½éµé¥³¡¼¥¹(425m)¤Ç¡¢¾åµé¤Þ¤Ç¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥¹Á´Ä¹¤ÏÌó2km¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¿Í¤Î¼ê¤¬Æþ¤ê¤¯¤«¤Ã¤¿»³ÎÓ¤ò¡¢¸µ¤¢¤ë¿¹ÎÓ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ä½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥¹Àß·×¤È¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥¹ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï8»þ¡Á17»þ¤Þ¤Ç¡£ÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£½Õ¤ä½©¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯ÂÎ¸³²ñ¡¢¥³¡¼¥¹À°È÷¤ò°¦¹¥²È¤ä»ÔÌ±¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤¦À°È÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
»Ò¤É¤â¤ä½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥¹Àß·×
º£¸å¤Ï¡¢2025Ç¯½©º¢¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤òÍ½Äê¡£Ãæµé¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯½Õº¢¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë¡¢¾åµé¼Ô¸þ¤±¥³¡¼¥¹¤äÎý½¬¾ì¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£