¸¶ÅÄÎ¶Æó¤ÎºÊ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÈ÷ÃßÊÆ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡ÖÊÂ¤Ö¤Î¤«¤Ê¤¡¡©¤Ê¤É¤Ê¤É»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×
ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÎ¶Æó¤ÎºÊ¡¦°¦¤µ¤ó¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÈ÷ÃßÊÆ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°¦¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÊÆ¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÄ¥¤ê»æ¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö6/7È÷ÃßÊÆÈÎÇä¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¤é¡¢¡¢¤Ê¤é¤ÐÌÀÆü¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤È¡¢¡¢º£Ä«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡ÖÊÂ¤Ö¤Î¤«¤Ê¤¡¡©¤Ê¤É¤Ê¤É»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¡Ö¤â¤¦À°Íý·ô¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤ªÊÆ¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Î¤ªÊÆ¤ÎÊý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤é¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡ÖÃÍÃÊ¤ÏÇÜ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÊÆÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤« Âç¾æÉ×¤«ÆüËÜ¤Ê¤ó¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÊÆÁûÆ°¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤Þ¤¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ºÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö´èÄ¥¤ìÆüËÜ¤È»×¤¦Ä«¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£