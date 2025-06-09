あみあみ秋葉原にてプラモデル「30MM ACVI RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」などの抽選販売実施！6月21日発売予定商品が対象
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月21日に発売予定のプラモデルの抽選販売を実施している。応募期間は6月15日23時59分まで。当選発表は6月18日12時より行なわれる。
抽選販売の対象となるのは、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」とフロム・ソフトウェアのロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のコラボプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」と「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」の計2商品。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日6月9日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」
□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」抽選販売のページ
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」
□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」抽選販売のページ
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) June 9, 2025
6/21(土)発売予定
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/qzmL5bliBJ
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) June 9, 2025
6/21(土)発売予定
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/Lq5DHGXPaU
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019