【あみあみ秋葉原：6月21日発売予定 プラモデル 抽選販売】 応募期間：6月9日12時～6月15日23時59分 当選発表：6月18日12時 指定販売日時：6月21日11時～20時

　あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月21日に発売予定のプラモデルの抽選販売を実施している。応募期間は6月15日23時59分まで。当選発表は6月18日12時より行なわれる。

　抽選販売の対象となるのは、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」とフロム・ソフトウェアのロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のコラボプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」と「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」の計2商品。

　今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日6月9日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」

□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」抽選販売のページ

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」

□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」抽選販売のページ

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