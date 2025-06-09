ÄíÀè¤Ë¸½¤ì¤¿»°ÌÓÇ¡¡±«¤¬¹ß¤ë¤È¸¼´Ø¤Ç¤´¤í¤ê¡¢À²¤ì¤¿¤é³°¤Ø¡Ä¡¡¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¢¤ëÌë¡É¤Î´ñÀ×
ÄíÀè¤Ë¤Õ¤é¤ê¤È¸½¤ì¤¿»°ÌÓÇ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¤ß¤£¡×¤Á¤ã¤ó¡£±«½É¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤¦¤Ë¤Í¤³¤µ¤ó¡Ê@Unineco21412¡Ë¤Î²È¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1Ç¯¤ÇÂçÊÑ¿È¡ª ¤¤å¤ë¤óÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¤â¤¦¹ß»²
¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤¬½é¤á¤ÆÄí¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÄí¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ë¤È¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ±«½É¤ê¤ò¤·¡¢±«¤¬»ß¤à¤È¤Þ¤¿¡Ø¤ª³°¤Ëµ¢¤ë¡ª¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ªÄí¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Å·µ¤¤Î°¤¤Æü¤À¤±¡¢¾¯¤·¤À¤±²È¤ÎÃæ¤Ø¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÈ¾³°Ç¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¾¯¤·¤À¤±ÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¨Àá¤Ï½©¡¢·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤¬Äí¤ËÌÌ¤·¤¿Éô²°¤ÎÁë¤«¤é²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï±«¤¬»ß¤ó¤Ç¤âµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤ÏÅö»þ5ºÐ¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼¼Æâ¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡É
²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«¤éÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Éô²°¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌëÃæ¤ËÌÄ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤ò¹Ó¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼«Í³¤Ë²á¤´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿3É¤¤ÎÇ¡¢Ï¡¡Ê¤ì¤ó¡Ë¤¯¤ó¡¢ÎÜ°Î¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤¯¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤¹¤°¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀè½»Ç¤¿¤Á¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ø¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¢¤ÈÉÂ±¡¤Ç·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£º£¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀè½»Ç¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢É×¤ÎÉô²°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¡¹Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¿ô»þ´Ö¡¢Àè½»Ç¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤ÈËþÂ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ø¡£Àè½»Ç¤¿¤Á¤È¤ÎÃç¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡È¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¡É¤¬¸«¤»¤¿ÊÑ²½
¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤Ï¸½ºß6ºÐ¡£¿Í´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç´Å¤¨¤óË·¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö³°¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤Ï¸¼´ØÁ°¤ÇÉ×¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×¤ÈÄí¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢Éï¤Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ë¡£±óÎ¸¤¬¤Á¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢ºÇ¶á¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡½¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë