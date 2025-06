BE:FIRSTの新曲「空」が本日6月9日(月)よりTikTokにて先行配信されている。あわせて「空」の特設サイトが公開され、新曲「空」公式コンテンツ制作のために「空」の映像・写真の募集が開始された。 本楽曲は第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた作品。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる一曲となっている。 常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現した。 また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR(INIMI)、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらにゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えている。 第92回NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部 課題曲のBE:FIRST「空」は、NHK『みんなのうた』で放送中。ショートサイズのLyric Videoも各SNSで公開されている。 【BE:FIRST】あなたが撮影した「空」の映像・写真募集BE:FIRST「空」公式コンテンツ制作のため、あなたが撮影した「空」の映像・写真を募集します。募集期間:6/30(月) 23:59まで応募フォーム:https://forms.gle/Rsf1BzM6MxJQNLDo7 BE:FIRST「空」Lyrics : SKY-HIMusic : UTA, LOAR, SKY-HIProduced by SKY-HI, UTA (TinyVoice,Production) ■TikTok先行配信https://vt.tiktok.com/ZSkUkbfo2/ ■【Nコン2025】 SKY-HI 制作&BE:FIRST 課題曲「空」| NHKhttps://youtu.be/SFTCq0z6l3Q?si=u_P4ps8XvPfNbtKp ■BE:FIRST / 空 -特設サイト-https://befirst-sp.com/Sora/ 関連リンク◆BE:FIRST オフィシャルサイト◆BE:FIRST オフィシャルX◆BE:FIRST オフィシャルInstagram◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル◆BE:FIRST オフィシャルTikTok

The post BE:FIRST、“あなたの「空」の映像・写真”を募集開始。新曲「空」TikTok先行配信 first appeared on BARKS.