DOBERMAN INFINITYのMCであり俳優としても活躍するSWAYが、自身のバースデイとなる6月9日にサプライズで新曲「How Much Degrees」をリリースした。 ◆「How Much Degrees」MV 本作は作詞SWAY、作曲・制作SWAY/NAKKIDという布陣。サウナを愛する男SWAYがサウナの魅力を徹底的に表現した楽曲だ。まるでサウナの中にいるような気分になり、ストレス解消したい人にもピッタリ、一回聞いたら耳から離れない中毒性のフロウを持っている。 なお、サウナをロケーションにした“整う”ミュージックビデオも同時公開された。こちらでは熱気とともにSWAYの鍛え上げられたボディも堪能できるとか。 リリースにあたり、SWAYからコメントが届いている。 ◆ ◆ ◆ サウナソング。完成しました。全てのサウナLOVERたちに送ります。昨年帽子ブランドOverrideとコラボしてサウナハットを作ったときに、MV撮影も完成。サウナのように熱い、アツい、一曲が完成しました。MVに出演してくれたRAG POUNDのKCくんの熱波師も大注目です!(SWAY) ◆ ◆ ◆ Digital Single「How Much Degrees」 2025.6.9. Releasehttps://sway.lnk.to/hmdPR 関連リンク ◆SWAY オフィシャルサイト◆DOBELMAN INFINITY オフィシャルサイト◆SWAY Instagram◆SWAY X

