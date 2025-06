東京都池袋にある「サンシャインシティ アネックス」に、常設体験型施設「ちいかわパーク」がグランドオープン!

「ちいかわ」ファンの方はもちろん、はじめて「ちいかわ」に触れる方でも楽しめる、体験型施設です☆

オープン日:2025年7月28日(月)

所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-3-5 サンシャインシティ アネックス B1F・1F

営業時間:10:00〜21:00(※最終入場 19:00)

年間休日:不定休

「ちいかわパーク」は、イラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画作品「ちいかわ」の世界に入り込める体験型施設です。

ファンの方はもちろん、はじめて「ちいかわ」に触れる方でも楽しめる、やさしくて、あたたかい空間が広がります。

施設内には、作品の世界に入り込める体験展示エリアをはじめ、ちいかわたちをモチーフにしたゲームコーナーや、ここでしか手に入らない限定アイテムが並ぶショップエリアなど、魅力的なコンテンツが盛りだくさん。

誰もが笑顔になれる、かわいいとユーモアにあふれたひとときが楽しめる施設です☆

体験展示エリア:“ちいかわの世界に入り込める”、写真映えスポットも満載

パーク内には、作品に登場するさまざまな場面をモチーフにした展示が点在。

それぞれの空間が物語のワンシーンを再現しており、進むたびに、「ちいかわ」の世界がさらに広がっていきます。

はじめて「ちいかわ」の世界に触れる方も、思わず足を止めたくなるようなユニークな演出があちこちに。

小さなお子さんから大人まで、それぞれの視点で楽しめる体験エリアです。

ショップエリア&ゲームコーナー:“ちいかわの世界”を楽しめる、お買い物と遊びの空間

「ちいかわパーク」のグッズショップでは、ここでしか手に入らない限定のオリジナルグッズを販売。

さらに、オリジナル景品がもらえるゲームコーナー(有料)も展開しており、ファン心をくすぐるかわいらしい仕掛けが満載です。

お子さんから大人まで、思い思いに楽しむことができます。

ショップエリア

ちいかわパーク限定グッズをはじめ、好きなパーツを組み合わせて楽しめる名入れグッズなどが並ぶ「ショップエリア」

ショップエリアには、ここでしか手に入らないグッズが多数用意されます。

ゲームコーナー

楽しいゲームが用意される、有料の「ゲームコーナー」も設置。

妖精のちいかわたちをくものすで捕獲する「くものすキャッチャー」や、狙いを定めてミートボールを穴に落とす「ミートボールころがし」などが登場予定です。

限定グッズ

「ちいかわパーク」でしか手に入らない限定グッズも多数展開。

「ちいかわ」たちのぬいぐるみやマスコットなどのグッズやファッションアイテム、デイリーに活躍してくれる雑貨などの一部を紹介していきます☆

ちいかわパーク ぷわころぬいぐるみS

価格:各2,420円(税込)

種類:全8種

作品に登場するキャラクターたちをデザインしたぬいぐるみ。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」など全8種類がラインナップされます。

ちいかわパーク ぷわころマスコット

価格:各1,650円(税込)

種類:全8種

バッグやリュックにつけて一緒にお出かけできるマスコット。

「モモンガ」や「ラッコ」「くりまんじゅう」「シーサー」「古本屋」もラインナップされます。

ちいかわパーク ポップコーンバケツ

価格:各4,180円(税込)

種類:全3種

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」デザインが並ぶポップコーンバケツ。

取り外しできるかわいいストラップ付きです。

ちいかわパーク Tシャツ メインビジュアル

価格:各3,190円(税込)

カラー:全3色

「ちいかわパーク」のメインビジュアルを使用したTシャツ。

ホワイト、ピンク、ブラックの3色から選べます。

ポケッタブルエコバッグ

価格:各1,200円(税込)

種類:全4種

華やかなカラーを使用した、携帯に便利なポケッタブルエコバッグ。

手にフラッグをもってご機嫌な表情を浮かべる「ちいかわ」たちがかわいい☆

前売券情報

予約受付日時:

・一次抽選期間:2025年6月16日(月)10:00 〜 6月23日(月)23:59

※販売状況やキャンセル等による空き状況に応じて、二次抽選を実施する場合があります

販売期間:2025年7月28日(月)〜8月31日(日)

当選発表日時:2025年7月1日(火)12:00

入場料:一般 3,500円/子供 1,800円(4〜11歳)/障がい者 2,500円(障がい者手帳を提示ください)/障がい者子供:1,300円(障がい者手帳を提示ください)

※1アカウントにつき4枚まで購入可能です

※4歳未満のお子さまは無料ですが、来場人数には含まれます

前売券販売サイト「アソビュー!」:https://www.asoview.com/channel/tickets/9u0KJJjNgr/

※前売券についての詳細はアソビュー公式サイトを確認ください

予約サイト「アソビュー!」にて、全日日時指定制の前売券を販売。

「ちいかわパーク」の入場には、事前に抽選申し込みが必要です。

ファンの方はもちろん、はじめて「ちいかわ」に触れる方でも楽しめる体験型施設。

サンシャインシティ アネックスに2025年7月28日グランドオープンする「ちいかわパーク」の紹介でした☆

※内容は予告なしに変更されることがあります

※イラスト・画像はイメージです

©︎nagano

