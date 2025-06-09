¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡¢1´Ó110±ß¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í¡×ÅÐ¾ì¡¢¡Ö»³À¹¤ê ßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Ä¤Ä¤ß¡×¡ÖÂç¿¶¤êÀ¸¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤â
¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ï6·î10Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î640Å¹ÊÞ¤Ç¡Ø¤ß¤Ê¤ß¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í¤È¥Ç¥«¤Í¤¿º×¤ê¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÀÇ¹þ110±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í(1´Ó)¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¡Ö»³À¹¤ê ßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Ä¤Ä¤ß¡×¡ÖÉÙ»³ÏÑ»º Âç¿¶¤êÀ¸¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Í¥¿¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ø¤ß¤Ê¤ß¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í¤È¥Ç¥«¤Í¤¿º×¤ê¡Ù¡ÒÈÎÇä¥á¥Ë¥å¡¼ ³µÍ×¡Ó
¡Ø¤ß¤Ê¤ß¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í¤È¥Ç¥«¤Í¤¿º×¤ê¡Ù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£²Á³ÊÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£
¢¡¤ß¤Ê¤ß¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í(1´Ó110±ß)
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¡£»é¤Î¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£6·î17Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í¡×
¢¡ÀÄ¿¹¸©»º ÂçÎ³¾ø¤·¤Û¤¿¤Æ(1´Ó110±ß)
¾ø¤¹¤³¤È¤Ç»Ý¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖÀÄ¿¹¸©»º ÂçÎ³¾ø¤·¤Û¤¿¤Æ¡×
¢¡ÉÙ»³ÏÑ»º Âç¿¶¤êÀ¸¤Û¤¿¤ë¤¤¤«(2´Ó176±ß)
¥ï¥¿¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖÉÙ»³ÏÑ»º Âç¿¶¤êÀ¸¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¡×
¢¡»³À¹¤ê ÀÖ¤¨¤Ó¤Ä¤Ä¤ß(1´Ó176±ß)
¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤ÎÀÖ¥¨¥Ó¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¥Í¥¿¤ò¡¢³¤ÂÝ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö»³À¹¤ê ÀÖ¤¨¤Ó¤Ä¤Ä¤ß¡×
¢¡»³À¹¤ê ßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Ä¤Ä¤ß(1´Ó176±ß)
¹á¤Ð¤·¤¯ßÕ¤Ã¤¿»é¤Î¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¾¦ÉÊ¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö»³À¹¤ê ßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Ä¤Ä¤ß¡×
¢¡Âç¤¨¤Ó¥Õ¥é¥¤°®¤ê ¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹(1´Ó319±ß)
¥·¥ã¥ê¤ËÂç¤¤Ê³¤Ï·¤ò»È¤Ã¤¿¤¨¤Ó¥Õ¥é¥¤¤ò¤Î¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖÂç¤¨¤Ó¥Õ¥é¥¤°®¤ê(¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹)¡×
¢¡°ìËÜ·ê»Ò(528±ß)
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾ø¤·¾å¤²¤¿·ê»Ò¤Î¿È¤ò¡¢´Ý¤´¤È°ìËÜ»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö°ìËÜ·ê»Ò¡×
¢¡¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤«¤É¹ ¤¤¤Á¤´ÎýÆý(363±ß)
¥À¥¤¥¹¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÎäÅà¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Ë¡¢ÎýÆý¤ä¥¤¥Á¥´¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤«¤É¹¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤«¤É¹(¤¤¤Á¤´ÎýÆý)¡×
¤Ê¤ª¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@hamasushi_jp)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×80¿Í¤Ë¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¿©»öÍ¥ÂÔ·ô 3,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£