1½µ´Ö°Ê¾åÆ¨Áö¡Ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¥·¥Þ¥¦¥Þ¤òÊá³Í¡¡ÊÆ¡¦¥Æ¥Í¥·¡¼½£
¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¡¦¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Ç1½µ´Ö°Ê¾åÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤Î¥·¥Þ¥¦¥Þ¤¬¡¢8Æü¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¶õÃæÍ¢Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¹õ¤¤ÊªÂÎ¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ìÃ¦Áö¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¤Î¥·¥Þ¥¦¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Àè·î30Æü¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤Î²È¤«¤é¥·¥Þ¥¦¥Þ¤¬Ã¦Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¥·¥Þ¥¦¥Þ¤¬½»Âð³¹¤òÊâ¤²ó¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Ï´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ëÍÍ»Ò¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Î½ÐË×¤ò¤¦¤±¡¢¤³¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ï°ì»þÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥·¥Þ¥¦¥Þ¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÁÜº÷¤·¡¢Ã¦Áö¤«¤é1½µ´Ö°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤¿8Æü¡¢ËÒÁðÃÏ¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¤è¤¦¤ä¤¯Êá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã¦Áö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢¥·¥Þ¥¦¥Þ¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£