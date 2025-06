【ミッドイヤーセール】 実施期間:6月15日まで

スパイク・チュンソフトはSteamにて「ミッドイヤーセール」を6月9日に開始した。開催期間は6月15日まで。

今回のセールでは、「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」が15%引きの5,083円、「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期」が65%引きの1,466円などで販売されている。

不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期

