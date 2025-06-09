¡ÚÆÈ¼«¡ÛÈ÷ÃßÊÆ¡Ö²ÈÃÜÍÑ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¸¶¸ý°ìÇîµÄ°÷¤òÎ©·û¼¹¹ÔÉô¤¬Ãí°Õ¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ï¥Ë¥ï¥È¥ê¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×
È÷ÃßÊÆ¤ò¡Ö²ÈÃÜÍÑ¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬FNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸¶¸ý»á¤Ï5·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÃÜÍÑ¤À¤í¤¦¡©¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡£5¥¥í¥°¥é¥à83±ß¤Î¤â¤Î¤¬²¿¸Î¡¢2000¡Ê±ß¡Ë¤â¤¹¤ë¤Î¤«¡©Ã¯¤È¿ï°Õ·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤«¡©¾®ÀôÊÆ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ï¸¶¸ý»á¤ËÂÐ¤·¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Î±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å7Æü¤Ë¤â¡¢¸¶¸ý»á¤Ïº´²ì»ÔÆâ¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ï¥Ë¥ï¥È¥ê¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´ÖÍÍ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£