¤ä¤¹»Ò¡¡¡Ö¤³¤Î¿©¤ÙÊª³§¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×£Ø¤¬ÂçÀ¹¶·¢ª¡Ö²¿¤«¤ÎÂ¡©¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ï¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ç¥É¥ó°ú¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ø¤Ç¡Ö¤³¤Î¿©¤ÙÊª³§¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È°ì¸«¤È¤Æ¤â¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÊÖ¿®¤¬£µ£°£°·ï¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤ÏÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤±¤ÉÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ»õ¤¬¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÖ¿®Íó¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¡ª¡©²¿¤«¤ÎÂ¤ß¤¿¤¤¡¢¡¢¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¡©³ª¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Çí¤¯¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¿©¤Ù¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥á¤Î¼ê¤Ã¤Æ³¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ï¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ç¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¤±¤É¡¢Çí¤¤¤ÆÃæ¿È¤òÄº¤¯¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Öµµ¤Î¼ê¤Í¡¡¤ß¤½½Á¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ã¤¹¤Ã¤´¤¤¡¡µµ¤Î¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ±¤¸¤¯½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤³ú¤ó¤Ç´í¤¦¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£