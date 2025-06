【デジタル限定写真集 百田汐里写真集「プロローグ」】 6月9日発売 価格:2,200円

ワニブックスは、百田汐里さんのデジタル限定写真集「プロローグ」を6月9日に発売した。価格は2,200円。

週刊ヤングジャンプ主催「制コレ24」メンバーの百田汐里さんが最新のデジタル写真集を発売する。全80ページにわたり、彼女の等身大の可愛さと、時折見せる凛とした大人っぽい表情が交差するフレッシュでまぶしい魅力を余すところなく収録している。

COPYRIGHT(C) WANI BOOKS Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

撮影:Takeo Dec.