【ラストヒート】 6月9日公開

講談社は6月9日、「クロウマン」の夜光虫氏が描く最新作「ラストヒート」の新連載をスタートし、ヤンマガWebに第1話となる「M.M. 001」を公開した。

本作は地球上から人間がいなくなったアポカリプスな世界で、たった2人残った兄妹が生き残りの人間を探して旅を続けるSFドラマ。初回はカラー扉付き51ページの大ボリュームで掲載されている。

【あらすじ】

地球に六つの核が落ちてから156年後ーー。機械に囲まれた終末世界で、2人の兄妹は人類の生き残りを探していた。最後の刻が近づく中、一欠片の希望は見つかるのか。終わった世界の片隅で、最後の熱が煌めく新時代SFーーー開幕!!

