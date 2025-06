ÈþÌ£¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯·ò¹¯½¬´·¡ªUHAÌ£³ÐÅü¡ÖUHA¥°¥ß¥µ¥×¥ê Å´¡õÍÕ»À¡×

UHA味覚糖は「UHAグミサプリ 鉄&葉酸」を販売中です!

UHA味覚糖「UHAグミサプリ 鉄&葉酸」

◆ 発売場所 : 全国のドラッグストア、スーパー、コンビニエンスストア

※お取り扱いのない店舗もあります。

◆ 価格 : オープン価格

UHA味覚糖「UHAグミサプリ 鉄&葉酸」はプルーン70個分の鉄分(※)と、葉酸240μgをグミ2粒に凝縮。

葉酸は水溶性ビタミンで体の中に蓄積されにくい栄養素なので継続して摂取することが大切です。

(※) 日本食品標準成分表(八訂)、生プレーン1個可食部を70gとしています。

【UHAグミサプリとは】

「UHAグミサプリ」はグミのカタチをした美味しく手軽に続けやすいサプリメントシリーズです。

1日2粒で必要な栄養素を摂取いただけます。

美味しく、楽しく健康習慣をしたい方におすすめです。

「UHAグミサプリ」のラインナップは、普段の食事では不足しがちなベースサプリメントの他、現代人のお悩みをサポートする成分をラインナップに揃えています。

(UHAグミサプリ 26成分 2025年4月16日現在)

