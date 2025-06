【2025年夏 最新情報】 6月9日 公開

魔女の谷などでは8月2日、9日、16日に初の夜間営業を実施

ジブリパークは、2025年夏に開催されるイベントなど最新情報を公開した。

ジブリパークは、スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設。5エリア(ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷)が愛・地球博記念公園(愛知県長久手市)内にある。

7月19日からは「崖の上のポニョ」をモチーフにしたスーパーボールすくいが実施されるほか、ジブリの大倉庫に6月25日から新メニューが登場する。また、月替わりで短編映画を上映しているジブリの大倉庫の「映像展示室オリヲン座」にて、8月は宮粼駿監督作品「くじらとり」が上映される。

魔女の谷などでは、開園以来初の夜間営業が8月2日、9日、16日(いずれも土曜日)に実施されることも明らかになった。夜間営業では、通常17時までの営業時間が20時に延長される。チケットは予約制となり、8月入場分は6月10日14時より発売予定となっている。

□「ジブリパーク」のページ

「崖の上のポニョ」をモチーフにしたスーパーボールすくいを開催

どんどこ森の休憩所「どんどこ処(どころ)」では、7月19日から8月31日の予定で、「崖の上のポニョ」をモチーフにしたスーパーボールすくいが開催される。ポニョが描かれたボールなどをすくって遊べる。体験は1回500円。なお、雨天の場合は中止。

「崖の上のポニョ」をモチーフにしたスーパーボールすくい(イメージ)

ジブリの大倉庫に新メニューが登場

ジブリの大倉庫の「ミルクスタンド シベリ・あん」では牛乳などの飲料、カステラであんこを挟んだ菓子「シベリア」を提供している。

6月25日より、あんぱん(こしあん、つぶあんの2種)が新メニューとして加わる。価格は各種300円。

「ミルクスタンド シベリ・あん」のあんぱん(左がこしあん、右がつぶあん)

※「ミルクスタンド シベリ・あん」の営業時間はジブリパークの営業時間と同じ。

※メニューは品切れの場合がある。

また、ジブリの大倉庫にある「カフェ 大陸横断飛行」では、長距離飛行のパイロットが操縦しながら片手で味わえる食べ物をイメージしたピザやサンドイッチなどを提供している。7月2日からは、ピザの新メニュー「コロネーションサラダ」、「6種のチーズ」の2種が登場する。

「コロネーションサラダ」は「戴冠式」を表わすコロネーションの名が付く、イギリス王室ゆかりの料理がモチーフとなっている。価格は1,000円。

一方、「6種のチーズ」は9月29日までの期間限定販売で、個性的なチーズとレモンを組み合わせた、夏にぴったりのさわやかさを感じられるメニューとなっている。価格は1,000円。

「カフェ大陸横断飛行」のピザ新メニュー(左が「コロネーションサラダ」、右が「6種のチーズ」)

※「カフェ大陸横断飛行」の営業開始は平日11時、土・日・休は10時30分から。ラストオーダーは16時30分。

※メニューは品切れの場合がある。

短編アニメーション映画、8月は「くじらとり」を上映

ジブリの大倉庫の「映像展示室オリヲン座」では短編アニメーション映画を月替わりで上映している。8月1日からは宮粼駿監督作品「くじらとり」が上映される。本映画は、ジブリの大倉庫に入場した人は誰でも鑑賞できる。

【作品紹介】

ちゅーりっぷ保育園にかようしげるくん。

年上のほしぐみの男の子たちが積み木で船を作っているのをみて、仲間に入れてもらいたいしげるですがなかなか入れてもらえません。

とうとう完成した船は「ぞうとライオン丸」と名付けられ、くじらとりに出かけていきました。

「くじらとり」の一場面

【くじらとり】

上映時間:約16分

原作:「いやいやえん」(福音館書店 刊)、中川李枝子 さく、大村百合子 え

脚本・監督:宮粼駿

音楽:野見祐二

(敬称略)

「ジブリパーク」施設概要

所在地:愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 愛・地球博記念公園内

営業時間

・平日:10時~17時、土・日・休:9時~17時(8月2日、9日、16日は20時まで)

休園日

・火曜日(休日の場合は翌平日)、メンテナンス休園(6月17日、24日)他

チケット

予約制、入場

2カ月前の10日14時発売。8月入場分は6月10日14時に販売開始予定。7月入場分まで販売中(6月9日時点)。

販売場所

Boo-Wooチケットほか、ローソンやミニストップ店頭のLoppi(ロッピー)、ローチケ WEB。

□「Boo-Wooチケット」のページ

「鈴木敏夫とジブリ展」とジブリパークのセット券を販売中

ジブリパークのある愛・地球博記念公園(愛知県長久手市)で7月12日から9月25日に「鈴木敏夫とジブリ展」が開かれる。同日「鈴木敏夫とジブリ展」とジブリパークを一緒に楽しめるセット券(2種)が特別に販売中。

チケットは事前予約制。8月入場分は6月10日14時から、9月入場分は7月10日14時から「Boo-Wooチケット」ほかで発売される。7月入場分は販売中(6月9日時点)。

「鈴木敏夫とジブリ展」メインビジュアル

(C) Studio Ghibli

(C) 2001 Rieko Nakagawa, Yuriko Omura/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

(C) 2022 Hayao Miyazaki/Toshio Suzuki