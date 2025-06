Ë­¤«¤Ê¿À±ï¤ò·ë¤ÖÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡ªµÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¡ÖÆÃÊÌ»²ÇÒ¡×

吉備津神社は、2025年、本殿・拝殿 再建600年の記念の年を迎え、歴史的な節目を祝し、「特別参拝」を令和7年6月22日(日)に行います。

吉備津神社「特別参拝」

■開催概要

・開催日 :令和7年6月22日(日)

・参拝時間 :10時〜12時

※参拝状況によって多少前後する場合があります。

・参拝場所 :吉備津神社 岡山県岡山市北区吉備津931

・参加費 :おひとりさま3万円

・定員 :先着10名様

※定員に達し次第締め切らせていただきます

・応募締め切り:6月15日

■施設概要

施設名: 宗教法人 吉備津神社

代表者: 代表役員 宮司 藤井 崇行

所在地: 〒701-1390 岡山県岡山市北区吉備津931

吉備津神社は、大吉備津彦命を主祭神とし、本殿及び拝殿が国宝に指定される山陽道屈指のお社。

通常は立ち入ることのできない国宝の本殿内での参拝や、古くから続く神秘的な神事、御札の奉製など、吉備津神社ならではの厳かな体験を通じて、豊かな神縁を結ぶ特別な時間が提供されます。

■当日の行事予定

・9時45分〜 :受付所で受付

・10時〜 :本日の行事の説明

・御札の奉製体験 :神社の文化・伝統を学びながら、御札を奉製する貴重な体験

・本殿前で記念撮影:国宝の本殿・拝殿の前で記念に残る撮影を実施

・本殿で参拝 :普段立ち入ることができない本殿内で神職の特別な

祝詞による特別な参拝を体験

・巫女舞奉納 :神様への感謝と祈りを込めた優雅な舞の奉納

・神職による本殿 :本殿内部の構造や収められている神宝等について

内部の説明を詳しく解説

・神職による本殿の建築様式等の説明:

吉備津神社の歴史や桃太郎伝説、本殿の建築様式等について詳しく解説

・神職・巫女による境内の説明:

廻廊や南随神門を始め境内の文化財や摂末社の解説

・御釜殿で「鳴釜神事」:

古くから続く吉凶を占う神秘的な神事「鳴釜神事」を体験

・記念品授与

・宮司挨拶

12時頃:終了予定

