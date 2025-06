『重甲ビーファイター』より、ブラックビートの なりきりアイテムが30周年記念商品として登場！

「プレミアムバンダイ」では、放送開始30周年を迎えた『重甲ビーファイター』より、ライバル戦士・ブラックビートのなりきりアイテムを大人に向けて商品化した『ブラックコマンダー&ジャミングマグナムセット 30th ANNIVERSARY EDITION』の予約受付を2025年6月9日(月)16時に開始します。

プレミアムバンダイ『ブラックコマンダー&ジャミングマグナムセット 30th ANNIVERSARY EDITION』

・価格 :24,200円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ブラックコマンダー…1

ジャミングマグナム…1

ミニヒーロー ブラックビート 塗装版…1

ミニヒーロー ブラックビート クリア版…1

専用台座(ブラックコマンダー)…1

専用台座(ジャミングマグナム)…1セット

・商品サイズ:ブラックコマンダー…H約180mm×W約80mm×D約35mm

ジャミングマグナム…H約160mm×W約270mm×D約40mm

ミニヒーロー ブラックビート(共通)

…H約60mm×W約24mm×D約14mm

専用台座(ブラックコマンダー)…H約45mm×W約80mm×D約55mm

専用台座(ジャミングマグナム)

…H約52mm×W約88mm×D約58mm/

H約42mm×W約68mm×D約42mm

・商品素材 :ブラックコマンダー…ABS・PC

ジャミングマグナム…ABS・ダイキャスト・PC

ミニヒーロー ブラックビート(共通)…PC

専用台座(共通)…PC

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・電池 :単4乾電池×6(別売り)

・予約期間 :2025年6月9日(月)16時〜2025年7月25日(金)23時予定

・商品お届け:2025年12月予定

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、放送開始30周年を迎えた『重甲ビーファイター』より、ライバル戦士・ブラックビートのなりきりアイテムを大人に向けて商品化した『ブラックコマンダー&ジャミングマグナムセット 30th ANNIVERSARY EDITION』の予約受付を2025年6月9日(月)16時に開始します。

特長

2025年2月に放送開始30周年を迎えた『重甲ビーファイター』より、ライバル戦士・ブラックビートが使用する変身アイテム「ブラックコマンダー」と、武器アイテム「ジャミングマグナム」を30周年記念商品として商品化します。

セットには、ブラックコマンダーとジャミングマグナムに加え、ブラックコマンダーにセットして使用するブラックビートのフィギュア「ミニヒーロー ブラックビート」が、塗装版とクリア版の2体付属します。

また専用台座も付属し、ブラックコマンダー、ジャミングマグナムそれぞれをディスプレイ可能です。

ブラックコマンダーはガンメタリックのフル塗装を行い、劇中のイメージに準拠した外観を実現。

パーツ展開時に露出する基盤モールドは3層構造に彩色を施し、細かな部分までこだわり、造形されています。

さらにキャストボイスを新規で収録。

変身前の姿であるシャドー(演:土屋圭輔氏)の掛け声や、変身後のブラックビート(演:咲野俊介氏)の名乗り台詞をはじめとする印象的な台詞に加え、VSブルービートモードで発動するブルービート(演:土屋大輔氏)の台詞も新規で収録し、象徴的な戦闘・会話シーンの音声を発動可能です。

台詞以外にも、ブラックビートを象徴する楽曲「黒き十字架 BLACK BEET.」や、劇中準拠の変身シークエンス音声を搭載し、没入感のあるなりきり遊びが楽しめます。

加えて本体にLEDを内蔵し、変身シークエンスでのフィギュアの発光も劇中のイメージを再現しています。

ジャミングマグナムはガンメタリック塗装に加え、各所にダイキャストパーツを使用することで、外観と重量感の両方で劇中の重厚なイメージを再現しています。

銃口には劇中イメージに準拠した紫色のLEDを搭載しています。

パワーボルトを稼働させるコッキングアクションによって「ジャミングマグナムモード」と「スティンガービュートモード」が切り替わります。

ジャミングマグナムモードでは印象的なジャミングマグナムの攻撃音を複数発動可能。

また攻撃シーンでのブラックビートの台詞も収録し、ジャミングマグナムから発動可能です。

スティンガービュートモードでは、ブラックビートの腕に装備されている武器・スティンガービュートに関する音声を発動可能。

ワイヤーモード、サーベルモード両方の攻撃音を収録しているほか、スティンガービュート使用時の台詞音声も発動可能です。

(C)東映

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『重甲ビーファイター』より、ブラックビートの なりきりアイテムが30周年記念商品として登場! appeared first on Dtimes.