Apaman Network「3D ARべあ〜君」

公開日時:2025年6月9日(月)11:00〜

Apaman Networkは、公式キャラクター「べあ〜君」をテーマにした特設サイト及び「3D ARべあ〜君」を公開!

【主なコンテンツ】

キャラクタープロフィール:べあ〜君とハニちゃんの基本情報を紹介

活動カレンダー:全国イベント・キャンペーン情報を掲載

動画/フォトライブラリー:ファンのUGCやダンス動画も公開

13コマ漫画コーナー:月1更新!ほっこりストーリーをお届け

準備中 べあ〜君オンラインショップ(ECショップ):初登場のべあ〜君グッズも販売開始

■3D ARべあ〜君「スマホひとつで、どこでもべあ〜君と出会える!」

AR(拡張現実)技術を活用し、スマートフォンひとつ・アプリ不要で楽しめる「3D ARべあ〜君」が登場!

二次元コードor専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”べあ〜君と、いつでも・どこでも記念撮影が可能になります。

ご家族やお友だちとのお出かけはもちろん、ご自宅や店舗など、さまざまな場所で楽しめます。

さらに、毎週火曜日に発表される「お題」に合わせてARべあ〜君の写真を撮影・SNSに投稿していただくと、抽選で毎週1名様に“べあ〜君からのありがとうプレゼント”を開催。

入選作品は特設サイトにも掲載され、ファンとべあ〜君が一緒にコンテンツをつくる体験型企画として展開していきます。

【べあ〜君と一緒に祝おう!AR体験はじめてガイド】

ARの楽しみ方を13コマ漫画でわかりやすく紹介

