【ダイイングライト:ザ・ビースト】 8月22日 発売決定 価格: 8,140円(通常版) 9,240円(デラックスエディション)

「ダイイングライト:ザ・ビースト」

スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 5用ゾンビサバイバルアクション「ダイイングライト:ザ・ビースト」を8月22日に発売する。価格は通常版が8,140円で、デラックスエディションが9,240円。

本作はポーランドのTechland社が開発するシリーズ作品。終末世界のカストールウッズを舞台としており、シリーズ1作目の主人公であった「カイル・クレイン」が再び主人公として登場する。今作では彼が過去に得たサバイバルスキルを駆使して、かつてない困難に立ち向かうことになる。

新たな能力として「ビーストモード」が登場する。ゾンビのDNAと人間のDNAにより、獣のような獰猛な力を放てるようになっており、身体能力がアップし通常とは異なるスキルも使用可能になる。このほか、昼と夜のサイクルが存在するほか、最大4人での協力プレイも可能になるなど、様々な要素が用意されている。

「ダイイングライト:ザ・ビースト」は、前作「ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン」のストーリーDLC第2弾として発売が予定されていたものの、長期の開発期間を経て規模やボリュームが拡大したため、スタンドアローン作品として発売されることが決定した。これに伴い、「ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン - Ultimate Edition」を購入している人は無料で入手が可能となる。なお、「Ultimate Edition」はPS4版も発売されたが、この対応については、後日あらためて案内が行なわれる予定。

デラックスエディションにはソフト本編に加え公式サウンドトラックや壁紙、スキンバンドルと、ゲーム内アイテムの「観光客マップ」が付属。また、通常版とデラックスエディション共に予約特典として、衣装や設計図などがセットになった追加コンテンツ「Hero of Harran Bundle」がプレゼントされる。「Ultimate Edition」購入者は、日本における法律上の制限(不当景品類及び不当表示防止法)により、予約特典の無料提供ができず、最低価格である22円の追加料金が発生する。

追加コンテンツ「Hero of Harran Bundle」

