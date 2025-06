2位:盛岡中央高等学校/12票

All About ニュース編集部では、2025年5月8〜22日の期間、全国10〜60代の男女98人を対象に、「北海道・東北地方の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、「優秀な学生が多いと思う東北地方の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。盛岡中央高等学校は、岩手県内最大級の私立進学校。東北大学をはじめとする難関国公立大学や早慶上理・GMARCHなどの私立大学への進学者を毎年多数輩出しています。

1位:青森山田高等学校/20票

「特進選抜SZコース」では7限授業や進学講座が組み込まれ、徹底した演習と添削指導で確実な学力向上を図るほか、「学習合宿」や「質問対応専任教員」などサポート体制も充実しています。回答者からは「特進と名のつくクラスがあって進学率が高いから」(50代男性/愛知県)、「同僚から聞いた」(30代男性/京都府)、「東北大学や東京大学、早慶など、難関大学への進学者を多数輩出しています。特に進学指導に力を入れており、毎年多くの優秀な生徒が地元のトップ大学や全国の難関大学に合格しているから」(20代男性/福岡県)といった声が寄せられました。青森山田高等学校は、スポーツの名門という印象が強い一方で、特進コース(普通科)やキャリアアップコース(普通科)に在籍する生徒を中心に、学力面でも非常に優秀な人材が育っています。早朝・放課後の特別講座や志望校別カリキュラム、放課後自習室の開放など、個々の目標に応じたきめ細かい指導体制が整備されており、東北大学、筑波大学、明治大学、青山学院大学などへの合格者も多数。スポーツ推薦だけではない「学力での評価」も確立されています。回答者からは「すごいスポーツ選手が出ているイメージがあるから」(40代女性/愛知県)、「実直に取り組み、学問もスポーツも結果を出す学生が多い印象だから」(20代女性/東京都)、「進学校ならではの優秀な学生ばかり揃っているイメージが強い」(40代男性/神奈川県)といった声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)