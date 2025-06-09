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5G NR: n3, n28, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 38, 39, 41
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2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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