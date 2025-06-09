¥·¥Ã¥×£È£Ä¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤È¼«¼Ò³ô¾ÃµÑÈ¯É½¤ò¹¥´¶
¡¡¥·¥Ã¥×¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3360.T>¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤È¼«¼Ò³ô¤Î¾ÃµÑ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ï¾å¸Â¤ò£³£³£°Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£³¡¥£µ¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï£µ£°²¯±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£¶·î£·Æü¤«¤é£±£²·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò³ô£·£³£±Ëü£¹£²£¶£¶³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£·¡¥£²¡ó¡Ë¤ò£¶·î£³£°ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Ï£¹£´£³£µËü£±£³£´³ô¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò³ô£·£³£±Ëü£¹£²£¶£¶³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£·¡¥£²¡ó¡Ë¤ò£¶·î£³£°ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Ï£¹£´£³£µËü£±£³£´³ô¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS