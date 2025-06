ATEEZ、ミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』収録曲の一部が聴けるプレビュー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■プレビュー映像は、走行中の車内のルームミラーにかかっている鍵を映した場面とともにスタート!

ATEEZが、6月9日に12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』のプレビュー映像を公開した。

公開された映像は、走行中の車内のルームミラーにかかっている鍵を映した場面とともにスタートし、各トラック別の音源の一部が順番に流れる。ATEEZメンバーの唯一無二の歌声が一編のファンタジー映画を観ているような映像美と調和し、短い映像にも関わらず強烈なインパクトを残している。

タイトル曲である「Lemon Drop」は、ATEEZが久しぶりに披露する夏にぴったりなシーズンソング。同名のカクテルのように、爽やかで甘いATEEZの告白が暑い夏の日をときめかせる。

この他にも「Masterpiece」「Now this house ain’t a home」「Castle」「Bridge : The Edge of Reality」まで、ATEEZの進化した音楽性と限界のないスペクトラムを感じることのできる多彩な全5曲が『GOLDEN HOUR : Part.3』にたっぷり収録されている。

『GOLDEN HOUR : Part.3』はATEEZの最もまぶしく輝く瞬間を盛り込んだ「GOLDEN HOUR」シリーズの3番目となる物語。メンバーのHONGJOONGとMINGIがタイトル曲「Lemon Drop」を含む計4曲の作詞に名を連ね、さらに深まったATEEZの音楽色と感性が盛り込まれている。

リリース情報

2025.07.11 ON SALE ※日本お届け日

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.3』

※韓国発売日:6月13日(金)

